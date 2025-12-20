В Харькове сотрудники ТЦК бросили на асфальте мужчину с больным сердцем

"Жесткая мобилизация в Харькове . Военные волокут мужчину по асфальту в машину без опознавательных знаков. Полиции рядом не видно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

На опубликованном изданием видео мужчины в военной форме волокут мужчину к автомобилю, затем ему становится плохо с сердцем, и он просит вызвать скорую помощь. Сотрудники военкомата оставляют его и уезжают.