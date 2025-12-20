Рейтинг@Mail.ru
В Харькове сотрудники ТЦК бросили на асфальте мужчину с больным сердцем - РИА Новости, 20.12.2025
В Харькове сотрудники ТЦК бросили на асфальте мужчину с больным сердцем
В Харькове сотрудники ТЦК бросили на асфальте мужчину с больным сердцем - РИА Новости, 20.12.2025
В Харькове сотрудники ТЦК бросили на асфальте мужчину с больным сердцем
Сотрудники военкомата в Харькове на Украине пытались насильно мобилизовать мужчину, его волокли по асфальту к автомобилю, но, когда ему стало плохо с сердцем,... РИА Новости, 20.12.2025
В Харькове сотрудники ТЦК бросили на асфальте мужчину с больным сердцем

В Харькове сотрудники военкомата бросили на асфальте мужчину с больным сердцем

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове на Украине пытались насильно мобилизовать мужчину, его волокли по асфальту к автомобилю, но, когда ему стало плохо с сердцем, бросили и уехали, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«

"Жесткая мобилизация в Харькове. Военные волокут мужчину по асфальту в машину без опознавательных знаков. Полиции рядом не видно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

На опубликованном изданием видео мужчины в военной форме волокут мужчину к автомобилю, затем ему становится плохо с сердцем, и он просит вызвать скорую помощь. Сотрудники военкомата оставляют его и уезжают.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Побег мобилизованного из буса ТЦК в Одессе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Одессе мобилизованный сбежал прямо из машины ТЦК, сообщают СМИ
