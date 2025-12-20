Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, какой срок может грозить рэперу Гуфу - РИА Новости, 20.12.2025
03:36 20.12.2025
Юрист рассказал, какой срок может грозить рэперу Гуфу
Юрист рассказал, какой срок может грозить рэперу Гуфу

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Обвиняемым в грабеже рэперу Гуфу (Алексею Долматову) и его приятелю может грозить до семи лет лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Ранее в пресс-службе Мособлсуда сообщили РИА Новости о завершении расследования дела Гуфа о грабеже, оно поступило в Наро-Фоминский городской суд Московской области. Как сообщили в подмосковной прокуратуре, Гуф и его приятель вину не признают.
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Рэпера Гуфа оштрафовали на девять тысяч рублей
15 ноября, 13:59
"Их обвиняют в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (часть 2 статьи 161 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - рассказал Хаминский.
Юрист отметил, что квалификация по статье 161 УК РФ "Грабеж" требует, чтобы причиненный вред не был опасным для жизни или здоровья.
"Если в ходе суда будет установлено, что насилие (например, удары, повлекшие сотрясение мозга) создавало реальную опасность для здоровья, действия могут быть переквалифицированы на разбой (статья 162 УК РФ). Это более тяжкое преступление, где нападение с целью хищения уже изначально связано с насилием, опасным для жизни или здоровья. Максимальное наказание за разбой, совершенный группой лиц, может достигать десяти лет лишения свободы", - подчеркнул Хаминский.
Отдельным обстоятельством, которое может повлиять на ход дела, юрист назвал статус потерпевшего.
Алексей Долматов - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Гуфа оштрафовали за отказ пройти медосвидетельствование
12 октября, 14:52
"По данным СМИ, им является сотрудник полиции. Если будет доказано, что обвиняемые знали об этом и насилие было применено в связи с исполнением им служебных обязанностей (например, попыткой пресечь нарушение), то в действиях может усматриваться состав дополнительного преступления - применение насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ)", - добавил Хаминский.
Инцидент произошел, когда рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж. Наро-Фоминский городской суд Подмосковья назначил Гуфу запрет определенных действий, впоследствии следователь отпустил рэпера под подписку о невыезде, с него сняли электронный браслет.
В подмосковной прокуратуре рассказали, что обвинительное заключение утверждено по делу о грабеже против 46-летнего рэп-исполнителя и его 43-летнего знакомого. По версии следствия, утром 23 октября 2024 года обвиняемые, находясь на территории гостевого банно-оздоровительного комплекса "Аппарт Отель" в деревне Малые Горки Наро-Фоминского городского округа, в ходе ссоры нанесли брату администратора комплекса несколько ударов, а после похитили телефон стоимостью 68 тысяч рублей.
Рэпер Алексей Долматов (Гуф) - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Бизнесмен Рыбаков сообщил о разрыве сделки по покупке первого альбома Гуфа
7 августа, 17:00
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваАлександр ХаминскийМосковский областной суд
 
 
