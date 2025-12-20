Рейтинг@Mail.ru
Шесть музыкантов получат "Грэмми" за достижения всей жизни - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:25 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/gremmi-2063459261.html
Шесть музыкантов получат "Грэмми" за достижения всей жизни
Шесть музыкантов получат "Грэмми" за достижения всей жизни - РИА Новости, 20.12.2025
Шесть музыкантов получат "Грэмми" за достижения всей жизни
Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи присвоит особую премию "Грэмми" за достижения всей жизни шестерым всемирно известным музыкантам РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T03:25:00+03:00
2025-12-20T03:25:00+03:00
культура
уитни хьюстон
шер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104697/19/1046971928_0:42:1466:867_1920x0_80_0_0_11baa3f2f44337ae749c418f2ad4add8.jpg
https://ria.ru/20250203/premiya-1997065547.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104697/19/1046971928_0:0:1466:1101_1920x0_80_0_0_c7a2a94ff8cd3489c08b928b5d20f623.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уитни хьюстон, шер
Культура, Уитни Хьюстон, Шер
Шесть музыкантов получат "Грэмми" за достижения всей жизни

Уитни Хьюстон и еще пять музыкантов получат "Грэмми" за достижения всей жизни

© AP Photo / Dan SteinbergПевица Уитни Хьюстон с дочерью
Певица Уитни Хьюстон с дочерью - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Dan Steinberg
Певица Уитни Хьюстон с дочерью. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи присвоит особую премию "Грэмми" за достижения всей жизни шестерым всемирно известным музыкантам ХХ века, среди которых Уитни Хьюстон, Шер и Карлос Сантана.
В сообщении на сайте премии отмечается, что церемония, посвященная лауреатам премии за достижения всей жизни, состоится 31 января 2026 года, накануне основной церемонии вручения премии "Грэмми".
"Карлос Сантана, Чака Хан, Шер, Фела Кути, Пол Саймон и Уитни Хьюстон удостоены премии Академии звукозаписи за достижения всей жизни", - говорится в сообщении на сайте премии.
Карлос Сантана - латиноамериканский музыкант и гитарист, десятикратный обладатель премии "Грэмми". Американская певица и актриса Шер - единственная артистка, чьи хиты занимали первое место в чартах на протяжении 60 лет подряд, также является обладательницей премий "Оскар", "Грэмми", "Эмми" и "Золотой глобус". Американская певица Чака Хан - одна из самых популярных вокалисток последних 50 лет, десятикратная обладательница премии "Грэмми". Фела Кути был нигерийским музыкантом, продюсером, аранжировщиком и "отцом" афробита. Автор песен, исполнитель, артист и филантроп Пол Саймон получил за свое творчество 16 "Грэмми", три из которых за "Альбом года", и дважды был включен в Зал славы рок-н-ролла. Певица и актриса Уитни Хьюстон была вокалисткой, побившей все рекорды с 220 миллионами проданных пластинок.
Канье Уэст и Бьянка Цензори на 67-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Грэмми-2025: Канье Уэст с Бьянкой на хайпе и другие наряды звезд
3 февраля, 14:51
 
КультураУитни ХьюстонШер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала