Шесть музыкантов получат "Грэмми" за достижения всей жизни

Карлос Сантана - латиноамериканский музыкант и гитарист, десятикратный обладатель премии "Грэмми". Американская певица и актриса Шер - единственная артистка, чьи хиты занимали первое место в чартах на протяжении 60 лет подряд, также является обладательницей премий "Оскар", "Грэмми", "Эмми" и "Золотой глобус". Американская певица Чака Хан - одна из самых популярных вокалисток последних 50 лет, десятикратная обладательница премии "Грэмми". Фела Кути был нигерийским музыкантом, продюсером, аранжировщиком и "отцом" афробита. Автор песен, исполнитель, артист и филантроп Пол Саймон получил за свое творчество 16 "Грэмми", три из которых за "Альбом года", и дважды был включен в Зал славы рок-н-ролла. Певица и актриса Уитни Хьюстон была вокалисткой, побившей все рекорды с 220 миллионами проданных пластинок.