https://ria.ru/20251220/gremmi-2063459261.html
Шесть музыкантов получат "Грэмми" за достижения всей жизни
Шесть музыкантов получат "Грэмми" за достижения всей жизни - РИА Новости, 20.12.2025
Шесть музыкантов получат "Грэмми" за достижения всей жизни
Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи присвоит особую премию "Грэмми" за достижения всей жизни шестерым всемирно известным музыкантам РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T03:25:00+03:00
2025-12-20T03:25:00+03:00
2025-12-20T03:25:00+03:00
культура
уитни хьюстон
шер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104697/19/1046971928_0:42:1466:867_1920x0_80_0_0_11baa3f2f44337ae749c418f2ad4add8.jpg
https://ria.ru/20250203/premiya-1997065547.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104697/19/1046971928_0:0:1466:1101_1920x0_80_0_0_c7a2a94ff8cd3489c08b928b5d20f623.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уитни хьюстон, шер
Культура, Уитни Хьюстон, Шер
Шесть музыкантов получат "Грэмми" за достижения всей жизни
Уитни Хьюстон и еще пять музыкантов получат "Грэмми" за достижения всей жизни
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи присвоит особую премию "Грэмми" за достижения всей жизни шестерым всемирно известным музыкантам ХХ века, среди которых Уитни Хьюстон, Шер и Карлос Сантана.
В сообщении на сайте премии отмечается, что церемония, посвященная лауреатам премии за достижения всей жизни, состоится 31 января 2026 года, накануне основной церемонии вручения премии "Грэмми".
"Карлос Сантана, Чака Хан, Шер
, Фела Кути, Пол Саймон и Уитни Хьюстон
удостоены премии Академии звукозаписи за достижения всей жизни", - говорится в сообщении на сайте премии.
Карлос Сантана - латиноамериканский музыкант и гитарист, десятикратный обладатель премии "Грэмми". Американская певица и актриса Шер - единственная артистка, чьи хиты занимали первое место в чартах на протяжении 60 лет подряд, также является обладательницей премий "Оскар", "Грэмми", "Эмми" и "Золотой глобус". Американская певица Чака Хан - одна из самых популярных вокалисток последних 50 лет, десятикратная обладательница премии "Грэмми". Фела Кути был нигерийским музыкантом, продюсером, аранжировщиком и "отцом" афробита. Автор песен, исполнитель, артист и филантроп Пол Саймон получил за свое творчество 16 "Грэмми", три из которых за "Альбом года", и дважды был включен в Зал славы рок-н-ролла. Певица и актриса Уитни Хьюстон была вокалисткой, побившей все рекорды с 220 миллионами проданных пластинок.