СМИ: военные из США и Венесуэлы глушат сигналы GPS в Карибском бассейне - РИА Новости, 20.12.2025
16:51 20.12.2025
СМИ: военные из США и Венесуэлы глушат сигналы GPS в Карибском бассейне
СМИ: военные из США и Венесуэлы глушат сигналы GPS в Карибском бассейне
в мире
венесуэла
сша
карибский бассейн
дональд трамп
николас мадуро
gps
венесуэла
сша
карибский бассейн
в мире, венесуэла, сша, карибский бассейн, дональд трамп, николас мадуро, gps
В мире, Венесуэла, США, Карибский бассейн, Дональд Трамп, Николас Мадуро, GPS
СМИ: военные из США и Венесуэлы глушат сигналы GPS в Карибском бассейне

NYT: военные из США и Венесуэлы глушат сигналы GPS вокруг себя на Карибах

© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Военные США и Венесуэлы глушат сигналы GPS в Карибском бассейне на фоне обострения противостояния двух стран, это повышает риски столкновений в воздушном и морском пространствах региона и мешает гражданскому транспорту, сообщает газета New York Times.
Издание со ссылкой на неназванного американского чиновника отмечает, что некоторые американские военные корабли, размещённые в Карибском море в последние месяцы, глушат сигналы GPS вокруг себя. Как пишет газета со ссылкой на анализ компании Spire Global, занимающейся спутниковыми данными, в ответ на военное давление со стороны США вооружённые силы Венесуэлы глушат сигналы GPS вокруг объектов важнейшей инфраструктуры страны, включая военные базы, нефтеперерабатывающие заводы и электростанции.
Экс-аналитик ЦРУ назвал главную угрозу для США при вторжении в Венесуэлу
Вчера, 06:37
"Обострение противостояния между Соединенными Штатами и Венесуэлой привело к тому, что военные обеих стран стали глушить сигналы спутниковой навигации в Карибском бассейне, чтобы предотвратить потенциальную атаку. Это повышает риск столкновений или аварий в воздушном и морском движении в регионе... Эти военные тактики нанесли ущерб в виде нарушения работы гражданского транспорта, который полагается на GPS-навигацию", - говорится в сообщении.
По информации New York Times, эксперты считают, что США и Венесуэла такими действиями пытаются защитить свои объекты от атак беспилотников и высокоточного оружия, которые могут наводиться с помощью GPS или аналогичных систем определения местоположения.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Венесуэла как пробный камень международного правопорядка
1 декабря, 08:00
 
В миреВенесуэлаСШАКарибский бассейнДональд ТрампНиколас МадуроGPS
 
 
