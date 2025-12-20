СМИ: военные из США и Венесуэлы глушат сигналы GPS в Карибском бассейне

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Военные США и Венесуэлы глушат сигналы GPS в Карибском бассейне на фоне обострения противостояния двух стран, это повышает риски столкновений в воздушном и морском пространствах региона и мешает гражданскому транспорту, сообщает газета New York Times.
Издание со ссылкой на неназванного американского чиновника отмечает, что некоторые американские военные корабли, размещённые в Карибском море в последние месяцы, глушат сигналы GPS вокруг себя. Как пишет газета со ссылкой на анализ компании Spire Global, занимающейся спутниковыми данными, в ответ на военное давление со стороны США вооружённые силы Венесуэлы глушат сигналы GPS вокруг объектов важнейшей инфраструктуры страны, включая военные базы, нефтеперерабатывающие заводы и электростанции.
"Обострение противостояния между Соединенными Штатами и Венесуэлой привело к тому, что военные обеих стран стали глушить сигналы спутниковой навигации в Карибском бассейне, чтобы предотвратить потенциальную атаку. Это повышает риск столкновений или аварий в воздушном и морском движении в регионе... Эти военные тактики нанесли ущерб в виде нарушения работы гражданского транспорта, который полагается на GPS-навигацию", - говорится в сообщении.
По информации New York Times, эксперты считают, что США и Венесуэла такими действиями пытаются защитить свои объекты от атак беспилотников и высокоточного оружия, которые могут наводиться с помощью GPS или аналогичных систем определения местоположения.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
