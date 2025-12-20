В Госдуму внесли проект об ужесточении правил изменения Семейного кодекса

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о закреплении положения, согласно которому внесение изменений в Семейный кодекс РФ будет осуществляться отдельными законами, документ доступен в думской электронной базе.
"С учетом особого предмета правового регулирования и социальной значимости Семейного кодекса в целях недопущения внесения произвольных и несистемных изменений в него законопроектом предлагается закрепить положение, согласно которому внесение изменений в Семейный кодекс осуществляется отдельными законами", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что схожий подход реализован в отношении Бюджетного, Гражданского, Налогового, Трудового, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ, а также КоАП РФ.
В кабмине считают, что принятие законопроекта позволит наиболее эффективно проводить работу по совершенствованию семейного законодательства и защитит сферу правового регулирования семейных отношений от спонтанных изменений.