В Госдуму внесли проект об ужесточении правил изменения Семейного кодекса - РИА Новости, 20.12.2025
15:27 20.12.2025
В Госдуму внесли проект об ужесточении правил изменения Семейного кодекса
В Госдуму внесли проект об ужесточении правил изменения Семейного кодекса - РИА Новости, 20.12.2025
В Госдуму внесли проект об ужесточении правил изменения Семейного кодекса
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о закреплении положения, согласно которому внесение изменений в Семейный кодекс РФ будет осуществляться... РИА Новости, 20.12.2025
общество
россия
госдума рф
россия
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об ужесточении правил изменения Семейного кодекса

В Госдуму внесли проект об ужесточении правил изменения Семейного кодекса РФ

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о закреплении положения, согласно которому внесение изменений в Семейный кодекс РФ будет осуществляться отдельными законами, документ доступен в думской электронной базе.
"С учетом особого предмета правового регулирования и социальной значимости Семейного кодекса в целях недопущения внесения произвольных и несистемных изменений в него законопроектом предлагается закрепить положение, согласно которому внесение изменений в Семейный кодекс осуществляется отдельными законами", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что схожий подход реализован в отношении Бюджетного, Гражданского, Налогового, Трудового, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ, а также КоАП РФ.
В кабмине считают, что принятие законопроекта позволит наиболее эффективно проводить работу по совершенствованию семейного законодательства и защитит сферу правового регулирования семейных отношений от спонтанных изменений.
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
