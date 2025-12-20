В Госдуме предложили исключить деятельность астрологов и медиумов из ОКВЭД

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение профильным министерствам разработать документы, необходимые для исключения деятельности астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Останина 12 сентября направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением исключить деятельность астрологов и медиумов из ОКВЭД. Она отмечала, что в последнее время в РФ наблюдается стремительный рост популярности различных оккультных, магических, изотерических и прочих услуг, что оказывает существенное влияние как на психологическое, так на материальное благополучие граждан. По ее мнению, подобное воздействие ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, то есть деструктивной идеологии.
Согласно ответу профильных министерств на данное обращение (документ имеется в распоряжении РИА Новости), Минэкономразвития РФ и Минтруд РФ готовы рассмотреть проект об исключении деятельности астрологов и медиумов из ОКВЭД при условии, что соответствующий проект будет разработан Минкультуры РФ.
"Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение профильным министерствам разработать документы, необходимые для исключения деятельности астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности", - сказано в документе.
Парламентарий в обращении выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, которое, по ее словам, направлено на сохранение физического и психического здоровья граждан РФ, а также их защиты от мошенников.
В пятницу президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что нужно бороться с сатанизмом, оккультными услугами и колдунами, поскольку они вводят людей в заблуждение, "загоняют их в какой-то темный угол в прямом и переносном смысле этого слова", наносят существенный ущерб гражданам, их моральному, психическому и психологическому состояниям. По словам российского лидера, нужно анализировать, что происходит в этой сфере и принимать решения, в том числе с представителями традиционных вероисповеданий, в частности Русской православной церкви.