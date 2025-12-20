Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили исключить деятельность астрологов и медиумов из ОКВЭД - РИА Новости, 20.12.2025
11:21 20.12.2025
В Госдуме предложили исключить деятельность астрологов и медиумов из ОКВЭД
В Госдуме предложили исключить деятельность астрологов и медиумов из ОКВЭД
Депутат Госдумы Нина Останина направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение профильным министерствам разработать... РИА Новости, 20.12.2025
общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение профильным министерствам разработать документы, необходимые для исключения деятельности астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Останина 12 сентября направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением исключить деятельность астрологов и медиумов из ОКВЭД. Она отмечала, что в последнее время в РФ наблюдается стремительный рост популярности различных оккультных, магических, изотерических и прочих услуг, что оказывает существенное влияние как на психологическое, так на материальное благополучие граждан. По ее мнению, подобное воздействие ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, то есть деструктивной идеологии.
Согласно ответу профильных министерств на данное обращение (документ имеется в распоряжении РИА Новости), Минэкономразвития РФ и Минтруд РФ готовы рассмотреть проект об исключении деятельности астрологов и медиумов из ОКВЭД при условии, что соответствующий проект будет разработан Минкультуры РФ.
"Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение профильным министерствам разработать документы, необходимые для исключения деятельности астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности", - сказано в документе.

Парламентарий в обращении выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, которое, по ее словам, направлено на сохранение физического и психического здоровья граждан РФ, а также их защиты от мошенников.
В пятницу президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что нужно бороться с сатанизмом, оккультными услугами и колдунами, поскольку они вводят людей в заблуждение, "загоняют их в какой-то темный угол в прямом и переносном смысле этого слова", наносят существенный ущерб гражданам, их моральному, психическому и психологическому состояниям. По словам российского лидера, нужно анализировать, что происходит в этой сфере и принимать решения, в том числе с представителями традиционных вероисповеданий, в частности Русской православной церкви.
