В Госдуме предложили исключить деятельность астрологов и медиумов из ОКВЭД

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение профильным министерствам разработать документы, необходимые для исключения деятельности астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение профильным министерствам разработать документы, необходимые для исключения деятельности астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности", - сказано в документе.

Парламентарий в обращении выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, которое, по ее словам, направлено на сохранение физического и психического здоровья граждан РФ, а также их защиты от мошенников.