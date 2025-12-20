Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили увеличить число получателей единого пособия на детей
05:16 20.12.2025
В Госдуме предложили увеличить число получателей единого пособия на детей
В Госдуме предложили увеличить число получателей единого пособия на детей
В Госдуме предложили увеличить число получателей единого пособия на детей
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила изменить критерий для назначения единого пособия на...
россия
В Госдуме предложили увеличить число получателей единого пособия на детей

Останина предложила увеличить число получателей единого пособия на детей

Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила изменить критерий для назначения единого пособия на детей и беременных женщин с низкими доходами, увеличив предельный размер среднедушевого дохода семьи с одного до полутора прожиточных минимумов.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В ГД предложили ежегодно индексировать ипотечную субсидию для многодетных
18 декабря, 07:24
"Предлагается изменить имущественный критерий, применяемый при начислении "единого пособия", установив, что право на такое пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя", - сказано в пояснительной записке.
Действующим законодательством установлено, что данное пособие предоставляется семьям, если их размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя.
Семья во время прогулки в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Депутаты Госдумы подготовили предложения по поддержке многодетных семей
16 декабря, 03:22
"Данное ограничение по размеру среднедушевого дохода, фактически, отсекает от пособий десятки тысяч российских семей с детьми. Поэтому в настоящее время в период 2026-2027 годов единое пособие получат только семьи, в которых воспитывается около 10 миллионов детей, что составляет лишь 30% детского населения страны", - подчеркивается в документе.
Останина напомнила о ранее принятом в России законе о семейной выплате, которая начнет действовать в стране с 1 января 2026 года. Она уточнила, что право на получение этой выплаты предоставляется семьям с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания заявителя.
"Данный подход представляется более обоснованным, в связи с чем именно его целесообразно применять при назначении "единого пособия", - заключается в документе.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Госдуму внесли проект о размере минимальных алиментов
26 ноября, 12:53
 
Общество Россия Нина Останина Госдума РФ
 
 
