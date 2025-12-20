Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили ввести зимний сертификат на такси для семей с детьми - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/gosduma-2063461075.html
В ГД предложили ввести зимний сертификат на такси для семей с детьми
В ГД предложили ввести зимний сертификат на такси для семей с детьми - РИА Новости, 20.12.2025
В ГД предложили ввести зимний сертификат на такси для семей с детьми
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести ежегодный зимний сертификат в размере пяти тысяч рублей на такси для семей с детьми до семи лет. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T04:09:00+03:00
2025-12-20T04:09:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20251119/gosduma-2055884849.html
https://ria.ru/20251106/obschestvo-2053081482.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД предложили ввести зимний сертификат на такси для семей с детьми

В ГД предложили ввести зимний сертификат на такси для семей с детьми до семи лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести ежегодный зимний сертификат в размере пяти тысяч рублей на такси для семей с детьми до семи лет.
Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову и министру транспорта Андрею Никитину имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Госдуме предложили ввести сертификат поддержки беременных
19 ноября, 02:50
"В целях повышения уровня безопасности и комфорта семей с маленькими детьми в условиях неблагоприятных зимних факторов (сильные морозы, сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, гололедица) предлагаю рассмотреть возможность введения ежегодного "зимнего транспортного сертификата". А именно - предоставлять одному из родителей (опекунов) в семьях с детьми в возрасте до семи лет (включительно) ежегодный электронный сертификат номиналом 5000 (пять тысяч) рублей", - сказано в документе.
Согласно предложению, средства сертификата будут предназначены для частичной или полной оплаты поездок на такси в период с 1 декабря по 31 марта. По словам вице-спикера Госдумы, такая поддержка предназначена для семей с самыми маленькими детьми, для которых перемещение в холодную погоду сопряжено с особыми трудностями.
"Таким образом удастся в том числе повысить безопасность за счет снижения рисков травм и переохлаждения в гололед и морозы; минимизировать контакты в общественном транспорте в эпидемиологический сезон; а также оказать адресную социальную поддержку, облегчающую повседневную жизнь родителей. Реализация возможна через отработанные механизмы социальных выплат (например, с использованием портала "Госуслуги") с интеграцией сертификата для оплаты поездок у легальных перевозчиков и агрегаторов", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что помимо социального эффекта, инициатива может оказать положительное влияние на экономику, поддерживая легальный рынок такси и способствуя потенциальному снижению нагрузки на систему здравоохранения.
Фармацевт в аптеке раскладывает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Госдуму внесут проект об именных лекарственных сертификатах
6 ноября, 00:04
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала