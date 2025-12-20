Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 20.12.2025
Украинские войска применили РСЗО HIMARS при обстреле Горловки в пятницу
Украинские войска применили РСЗО HIMARS при обстреле Горловки в пятницу

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские военные применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле спортивного зала Горловского колледжа промышленных технологий, рассказал журналистам сотрудник Следственного комитета России.
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что множественные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, а также образовательные учреждения и жилые домостроения, в которых разрушен фасад и выбито остекление. Кроме того, на месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, РСЗО натовского образца, РСЗО HIMARS", - сказал он.
Как передает корреспондент РИА Новости, попадание снаряда пришлось в помещение спортзала, в результате чего обвалились перекрытия и он был практически полностью разрушен.
"Увидел яркую вспышку и такое что-то громкое. Это спортзал машиностроительного колледжа. Разрушен полностью спортзал. Все. Ремонту не подлежит", - сказал очевидец происшествия Александр.
В пятницу школа, ясли-сад, колледж, а также ряд многоквартирных и частных жилых домов получили повреждения в результате ракетного обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщало управление администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
