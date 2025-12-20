https://ria.ru/20251220/gorlovka-2063489110.html
Украинские войска применили РСЗО HIMARS при обстреле Горловки в пятницу
Украинские войска применили РСЗО HIMARS при обстреле Горловки в пятницу - РИА Новости, 20.12.2025
Украинские войска применили РСЗО HIMARS при обстреле Горловки в пятницу
Украинские военные применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле спортивного зала Горловского колледжа промышленных технологий, рассказал журналистам... РИА Новости, 20.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
происшествия
россия
горловка
донецкая народная республика
2025
Новости
ru-RU
Украинские войска применили РСЗО HIMARS при обстреле Горловки в пятницу
СК обнаружил фрагменты ракет РСЗО HIMARS после обстрела Горловки в пятницу