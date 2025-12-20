СМИ: число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 161

ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в специальном административном районе (САР) Гонконге выросло до 161, сообщает в субботу газета Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в специальном административном районе (САР) Гонконге выросло до 161, сообщает в субботу газета South China Morning Post

"Число погибших достигло 161", - пишет газета со ссылкой на местную полицию.

Данные были скорректированы в результате обнаружения ДНК нового человека в результате судебно-медицинской экспертизы.

"Проводятся ДНК-тесты. Мы не исключаем возможности обнаружения других погибших, число жертв может возрасти", - приводит газета сообщение полиции.

Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге пожар 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился на соседние здания.