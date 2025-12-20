https://ria.ru/20251220/gonkong-2063468155.html
СМИ: число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 161
СМИ: число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 161 - РИА Новости, 20.12.2025
СМИ: число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 161
Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в специальном административном районе (САР) Гонконге выросло до 161, сообщает в субботу газета South... РИА Новости, 20.12.2025
СМИ: число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 161
SCMP: число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 161
ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости.
Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в специальном административном районе (САР) Гонконге выросло до 161, сообщает в субботу газета South China Morning Post
.
"Число погибших достигло 161", - пишет газета со ссылкой на местную полицию.
Данные были скорректированы в результате обнаружения ДНК нового человека в результате судебно-медицинской экспертизы.
"Проводятся ДНК-тесты. Мы не исключаем возможности обнаружения других погибших, число жертв может возрасти", - приводит газета сообщение полиции.
Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге пожар 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился на соседние здания.
Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявила РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге не поступало.