МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Белгородской области женщина погибла, подорвавшись на взрывном устройстве, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В районе села Безлюдовка Шебекинского округа женщина подорвалась на взрывном устройстве. От полученных ранений она скончалась на месте. <...> Искренние соболезнования родным и близким погибшей", — написал он в Telegram-канале.
В Шебекино украинский FPV-дрон атаковал автомобиль. Пострадавшего мужчину с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением спины доставили в местную больницу. После оказания необходимой помощи его транспортируют в Белгород.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18