Рейтинг@Mail.ru
"Ведет к уничтожению": в Германии сделали внезапный вывод после речи Путина - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 20.12.2025 (обновлено: 09:13 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/germaniya-2063453789.html
"Ведет к уничтожению": в Германии сделали внезапный вывод после речи Путина
"Ведет к уничтожению": в Германии сделали внезапный вывод после речи Путина - РИА Новости, 20.12.2025
"Ведет к уничтожению": в Германии сделали внезапный вывод после речи Путина
Высказывание Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что Европа постепенно утрачивает позиции из-за отказа от сотрудничества с Россией, находит отклик у... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T01:06:00+03:00
2025-12-20T09:13:00+03:00
в мире
европа
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
евросоюз
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_1bce5b9f8bfce0aeaebfb1fded120ddf.jpg
https://ria.ru/20251220/putin-2063450998.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063414463.html
https://ria.ru/20251219/rossiya-2063427289.html
европа
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_fba862386c2f2eb1d14b9883d8b50d4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, welt, politico, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, Европа, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз, Welt, Politico, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
"Ведет к уничтожению": в Германии сделали внезапный вывод после речи Путина

Welt: речь Путина нашла отклик у Трампа из-за позиции по Европе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Высказывание Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что Европа постепенно утрачивает позиции из-за отказа от сотрудничества с Россией, находит отклик у президента США Дональда Трампа и его сторонников, такое мнение высказал немецкий военный эксперт Гюстав Грессель в интервью для телеканала Welt.
"Эта <…> риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников", — cказал он.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Путин напомнил, как спецслужбы помогли отстоять будущее России
00:13
По словам эксперта, такая позиция российского лидера значительно осложнит жизнь европейцам, и без того испытывающим крайне напряженные отношения с Трампом.
"Это сделает жизнь европейцев еще сложнее", — подытожил Грессель.
Вчера Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что Старый Свет будет постепенно утрачивать свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Москвой.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Жители Херсона смотрели прямую линию с Путиным
Вчера, 19:27
Президент подчеркнул, что отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять. Один из европейских чиновников кипел от злости во время обсуждения новой стратегии нацбезопасности США, сообщала ранее Politico.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Западные СМИ отметили важность заявлений Путина на "Итогах года"
Вчера, 20:46
 
В миреЕвропаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЕвросоюзWeltPoliticoИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала