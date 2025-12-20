"Ведет к уничтожению": в Германии сделали внезапный вывод после речи Путина

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Высказывание Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что Европа постепенно утрачивает позиции из-за отказа от сотрудничества с Россией, находит отклик у президента США Дональда Трампа и его сторонников, такое мнение высказал немецкий военный эксперт Гюстав Грессель в интервью для телеканала Welt.
По словам эксперта, такая позиция российского лидера значительно осложнит жизнь европейцам, и без того испытывающим крайне напряженные отношения с Трампом.
"Это сделает жизнь европейцев еще сложнее", — подытожил Грессель.
Вчера Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что Старый Свет будет постепенно утрачивать свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Москвой.
Президент подчеркнул, что отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять. Один из европейских чиновников кипел от злости во время обсуждения новой стратегии нацбезопасности США, сообщала ранее Politico.