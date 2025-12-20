В Госдуме предложили увеличить норматив зачисления НДФЛ в муниципалитеты

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают увеличить в два раза размер норматива зачисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджеты муниципальных образований - с 15% до 30%.

Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предлагается увеличить размер норматива зачисления НДФЛ в части суммы налога, относящейся к части налоговой базы, составляющей не более 20 миллионов рублей, до 30% (в бюджеты городских и сельских поселений – 10%)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что в настоящее время норматив зачисления НДФЛ в бюджеты муниципальных образований составляют 15%, а в случае с городскими и сельскими поселениями нормативы составляют 10% и 2% соответственно, что влечет ограниченные возможности муниципалитетов по финансированию ключевых сфер жизнедеятельности населения.

"На органы МСУ действующим законодательством возложены важные полномочия, например: предоставление дошкольного и школьного образования, дополнительного образования детей, развитие детско-юношеского спорта (включая школьный спорт), создание условий для занятий спортом, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проведение муниципальных спортивных мероприятий, санитарно-гигиеническое просвещение населения, предоставление малоимущим гражданам жилых помещений, содержание библиотек, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а также ряд полномочий в иных социально значимых сферах", - отмечается в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта окажет положительное влияние на финансовую устойчивость муниципальных образований и позволит обеспечить надлежащее исполнение органами местного самоуправления возложенных полномочий.