В Госдуме предложили увеличить норматив зачисления НДФЛ в муниципалитеты - РИА Новости, 20.12.2025
12:43 20.12.2025
В Госдуме предложили увеличить норматив зачисления НДФЛ в муниципалитеты
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают увеличить в два раза размер норматива зачисления налога на доходы...
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили увеличить норматив зачисления НДФЛ в муниципалитеты

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают увеличить в два раза размер норматива зачисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджеты муниципальных образований - с 15% до 30%.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается увеличить размер норматива зачисления НДФЛ в части суммы налога, относящейся к части налоговой базы, составляющей не более 20 миллионов рублей, до 30% (в бюджеты городских и сельских поселений – 10%)", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что в настоящее время норматив зачисления НДФЛ в бюджеты муниципальных образований составляют 15%, а в случае с городскими и сельскими поселениями нормативы составляют 10% и 2% соответственно, что влечет ограниченные возможности муниципалитетов по финансированию ключевых сфер жизнедеятельности населения.
"На органы МСУ действующим законодательством возложены важные полномочия, например: предоставление дошкольного и школьного образования, дополнительного образования детей, развитие детско-юношеского спорта (включая школьный спорт), создание условий для занятий спортом, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проведение муниципальных спортивных мероприятий, санитарно-гигиеническое просвещение населения, предоставление малоимущим гражданам жилых помещений, содержание библиотек, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а также ряд полномочий в иных социально значимых сферах", - отмечается в пояснительной записке.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта окажет положительное влияние на финансовую устойчивость муниципальных образований и позволит обеспечить надлежащее исполнение органами местного самоуправления возложенных полномочий.
"Увеличение поступлений НДФЛ создаст условия для комплексного развития малых городов и сельских населенных пунктов, включая модернизацию образовательных и культурных учреждений, объектов здравоохранения и спорта, благоустройство общественных пространств, а также повышение доступности муниципальных услуг и стимулирование экономической активности на местном уровне, в том числе развитие малого и среднего предпринимательства", - заключается в документе.
