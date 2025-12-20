США, Турция, Египет и Катар подтвердили приверженность плану Трампа по Газе

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты, Турция, Египет и Катар подтвердили в ходе встречи в Майами приверженность мирному плану президента США Дональда Трампа по Газе и пообещали продолжить консультации по его второму этапу в ближайшие недели, говорится в совместном заявлении, выпущенном спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в соцсети X после встречи.
"Мы подтверждаем нашу полную приверженность всем положениям 20-пунктного мирного плана президента и призываем все стороны выполнять свои обязательства, проявлять сдержанность и сотрудничать с механизмами мониторинга. В ближайшие недели будут проведены дальнейшие консультации для реализации второго этапа", - говорится в заявлении.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.