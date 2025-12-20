США, Турция, Египет и Катар подтвердили приверженность плану Трампа по Газе

"Мы подтверждаем нашу полную приверженность всем положениям 20-пунктного мирного плана президента и призываем все стороны выполнять свои обязательства, проявлять сдержанность и сотрудничать с механизмами мониторинга. В ближайшие недели будут проведены дальнейшие консультации для реализации второго этапа", - говорится в заявлении.