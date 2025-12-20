Рейтинг@Mail.ru
США, Турция, Египет и Катар подтвердили приверженность плану Трампа по Газе
21:31 20.12.2025 (обновлено: 21:39 20.12.2025)
США, Турция, Египет и Катар подтвердили приверженность плану Трампа по Газе
США, Турция, Египет и Катар подтвердили приверженность плану Трампа по Газе
Соединенные Штаты, Турция, Египет и Катар подтвердили в ходе встречи в Майами приверженность мирному плану президента США Дональда Трампа по Газе и пообещали... РИА Новости, 20.12.2025
США, Турция, Египет и Катар подтвердили приверженность плану Трампа по Газе

США, Турция, Египет и Катар подтвердили приверженность мирному плану по Газе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Сектор Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты, Турция, Египет и Катар подтвердили в ходе встречи в Майами приверженность мирному плану президента США Дональда Трампа по Газе и пообещали продолжить консультации по его второму этапу в ближайшие недели, говорится в совместном заявлении, выпущенном спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в соцсети X после встречи.
Ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что представители Турции, США, Катара и Египта на переговорах в Майами обсудили реализацию первого этапа мирного плана по Газе, а также обменялись мнениями о возможном переходе ко второму этапу.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС второй этап урегулирования в Газе
Вчера, 18:36
"Мы подтверждаем нашу полную приверженность всем положениям 20-пунктного мирного плана президента и призываем все стороны выполнять свои обязательства, проявлять сдержанность и сотрудничать с механизмами мониторинга. В ближайшие недели будут проведены дальнейшие консультации для реализации второго этапа", - говорится в заявлении.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Уиткофф отметил прогресс в ходе первого этапа урегулирования в Газе
Вчера, 21:12
 
