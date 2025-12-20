СМИ: Уиткофф презентовал инвесторам план по превращению Газы в курорт

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Зять американского лидера Дональда Трампа, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представили возможным инвесторам план реконструкции сектора Газа, согласно которому анклав превратится в футуристический курортный мегаполис, а США профинансируют 20% "некоторых" расходов, сообщает газета Wall Street Journal.
"Команда во главе с зятем президента Джаредом Кушнером, спецпосланником по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом и двумя высокопоставленными помощниками из Белого дома разработала черновое предложение по превращению разрушенного бомбардировками анклава в сверкающий мегаполис", - говорится в публикации газеты.
Согласно данным Wall Street Journal, "конфиденциальная, но не засекреченная" презентация, представленная американскими чиновниками ключевым планируемым странам-донорам, включая Турцию и Египет, состояла из 32 слайдов, которые "изобиловали" изображениями высоток, диаграммами и таблицами затрат. Речь также шла о высокоскоростных железных дорогах и умных энергосетях.
Как отмечает издание, проект не включал в себя конкретику по компаниям, которые будут финансировать проект, тем не менее США готовы взять на себя около 20% "некоторых" расходов на восстановление в течение 10 лет. Также не приводилось данных, где будут жить 2 миллиона палестинцев во время реконструкции.
При этом, согласно публикации, некоторые американские чиновники сомневаются в реалистичности предложенного плана, так как, по информации газеты, у них нет уверенности, что палестинское движение ХАМАС согласится на разоружение. Кроме того, по их мнению, могут возникнуть сложности с финансированием такого проекта.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и палестинского движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.