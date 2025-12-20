Рейтинг@Mail.ru
Лидеру СДПГ Клингбайль дают обидные прозвища сопартийцы, пишет Spiegel - РИА Новости, 20.12.2025
17:56 20.12.2025
Лидеру СДПГ Клингбайль дают обидные прозвища сопартийцы, пишет Spiegel
в мире
германия
хдс/хсс
левая (партия)
германия
в мире, германия, хдс/хсс, левая (партия)
В мире, Германия, ХДС/ХСС, Левая (партия)
© AP Photo / Markus SchreiberСопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль столкнулся с падением авторитета и популярности внутри своей партии настолько, что однопартийцы дают ему обидные прозвища, сообщает журнал Spiegel.
В конце июня Клингбайль был переизбран на партийном съезде сопредседателем СДПГ, его поддержали 64,9% делегатов. Полученный результат стал одним из худших за всю историю партии после Второй мировой войны.
"Взаимоотношения членов СДПГ с ее сопредседателем в настоящее время напоминают отношения в паре после завершения периода увлечения. Первая фаза влюбленности прошла, и теперь недостатки друг друга начинают действительно раздражать", - говорится в материале.
По информации издания, в партии также наблюдается рост числа "злобных выпадов" в адрес Клингбайля. "Одна из депутатов называет его "Ларсом-лозунгом" за то, что на заседаниях фракции он всегда повторяет одни и те же ободряющие речи. Другой товарищ по партии сообщил, что Клингбайля прозвали "булочкой", потому что он такой же мягкий и безвкусный, как белый хлеб", - пишет Spiegel.
В числе основных причин сокращающейся поддержки Клингбайля внутри СДПГ называется его лояльность к входящему в правящую коалицию блоку ХДС/ХСС. "Однопартийцы жалуются, что Клингбайль недостаточно противостоит ХДС/ХСС и что ему редко удается влиять на ход дебатов (в коалиции - ред.) или придавать им импульс… Даже в руководстве партии некоторые теперь выступают против лидера", - отмечает Spiegel.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
