Лидеру СДПГ Клингбайль дают обидные прозвища сопартийцы, пишет Spiegel

В конце июня Клингбайль был переизбран на партийном съезде сопредседателем СДПГ, его поддержали 64,9% делегатов. Полученный результат стал одним из худших за всю историю партии после Второй мировой войны.

"Взаимоотношения членов СДПГ с ее сопредседателем в настоящее время напоминают отношения в паре после завершения периода увлечения. Первая фаза влюбленности прошла, и теперь недостатки друг друга начинают действительно раздражать", - говорится в материале.

По информации издания, в партии также наблюдается рост числа "злобных выпадов" в адрес Клингбайля. "Одна из депутатов называет его "Ларсом-лозунгом" за то, что на заседаниях фракции он всегда повторяет одни и те же ободряющие речи. Другой товарищ по партии сообщил, что Клингбайля прозвали "булочкой", потому что он такой же мягкий и безвкусный, как белый хлеб", - пишет Spiegel.