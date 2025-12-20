Опрос показал отношение немцев к экономике при Мерце

Скептические настроения среди граждан фиксируются на фоне многочисленных реформ, объявленных кабмином, среди которых изменения в пенсионной системе и социальной защите.

Опрос проводился с 12 по 15 декабря среди 1003 человек, данные о статистической погрешности не приводятся.