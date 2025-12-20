Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение немцев к экономике при Мерце - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/frg-2063518051.html
Опрос показал отношение немцев к экономике при Мерце
Опрос показал отношение немцев к экономике при Мерце - РИА Новости, 20.12.2025
Опрос показал отношение немцев к экономике при Мерце
Более половины жителей Германии не верят в рост экономики в стране при правительстве, возглавляемом канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, следует из опроса института... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T14:45:00+03:00
2025-12-20T14:45:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
хдс/хсс
мерец
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093598_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_89f10827f312186d12d5be0a427f8ca1.jpg
https://ria.ru/20251217/merts-2062718241.html
https://ria.ru/20251217/germanija-2062526904.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6cfb93553c293298da97343db039ff20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, мерец, bild
В мире, Германия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Мерец, Bild
Опрос показал отношение немцев к экономике при Мерце

INSA: большинство немцев не верят в рост экономики при Мерце

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Более половины жителей Германии не верят в рост экономики в стране при правительстве, возглавляемом канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, следует из опроса института INSA для газеты Bild.
"На вопрос, ожидают ли они роста экономики при новом правительстве, 58,7% ответили четким "нет" — это самый высокий показатель с момента прихода к власти коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. Лишь четверть респондентов верят в экономический рост, 16% не сформировали ясной позиции по этому вопросу", - говорится в материале.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц сошел с ума, заявили в Германии
17 декабря, 17:11
Скептические настроения среди граждан фиксируются на фоне многочисленных реформ, объявленных кабмином, среди которых изменения в пенсионной системе и социальной защите.
Как следует из опроса, многие немцы также мрачно оценивают перспективы своего личного материального положения при правительстве Мерца. Так, 40% опрошенных считают, что оно ухудшится, а 41% не ждет никаких изменений. Лишь каждый десятый надеется, что его финансовая ситуация улучшится. При этом настрой "ничего не изменится" доминирует среди избирателей правящей коалиции.
Главным вызовом для правительства ФРГ немцы считают миграционную проблему. Согласно опросу, именно миграция вышла на первое место среди первоочередных задач, решением которых, по мнению немецких граждан, правительство должно заняться в первую очередь.
Опрос проводился с 12 по 15 декабря среди 1003 человек, данные о статистической погрешности не приводятся.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Подсчитаны потери Германии от санкций против России
17 декабря, 05:03
 
В миреГерманияФридрих МерцХДС/ХССМерецBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала