Опрос показал отношение немцев к экономике при Мерце

БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Более половины жителей Германии не верят в рост экономики в стране при правительстве, возглавляемом канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, следует из опроса института INSA для газеты Bild.
"На вопрос, ожидают ли они роста экономики при новом правительстве, 58,7% ответили четким "нет" — это самый высокий показатель с момента прихода к власти коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. Лишь четверть респондентов верят в экономический рост, 16% не сформировали ясной позиции по этому вопросу", - говорится в материале.
Скептические настроения среди граждан фиксируются на фоне многочисленных реформ, объявленных кабмином, среди которых изменения в пенсионной системе и социальной защите.
Как следует из опроса, многие немцы также мрачно оценивают перспективы своего личного материального положения при правительстве Мерца. Так, 40% опрошенных считают, что оно ухудшится, а 41% не ждет никаких изменений. Лишь каждый десятый надеется, что его финансовая ситуация улучшится. При этом настрой "ничего не изменится" доминирует среди избирателей правящей коалиции.
Главным вызовом для правительства ФРГ немцы считают миграционную проблему. Согласно опросу, именно миграция вышла на первое место среди первоочередных задач, решением которых, по мнению немецких граждан, правительство должно заняться в первую очередь.
Опрос проводился с 12 по 15 декабря среди 1003 человек, данные о статистической погрешности не приводятся.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
