СМИ: Ford отзывает более 270 тысяч машин в США - РИА Новости, 20.12.2025
03:35 20.12.2025
СМИ: Ford отзывает более 270 тысяч машин в США
Американский автомобильный производитель Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за неполадок с системой парковки,... РИА Новости, 20.12.2025
2025
в мире, сша, ford motor
В мире, США, Ford Motor
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американский автомобильный производитель Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за неполадок с системой парковки, вызывающих самопроизвольное движение автомобилей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за проблем с функцией парковки, которая может привести к самопроизвольному движению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о ряде машин серий F-150 Lightning BEV, Mustang Mach-E и Maverick.
5-дверная LADA Niva Legend
"АвтоВАЗ" отзывает 8,9 тысячи автомобилей Niva
8 сентября, 16:25
 
