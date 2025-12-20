https://ria.ru/20251220/ford-2063459509.html
СМИ: Ford отзывает более 270 тысяч машин в США
СМИ: Ford отзывает более 270 тысяч машин в США - РИА Новости, 20.12.2025
СМИ: Ford отзывает более 270 тысяч машин в США
Американский автомобильный производитель Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за неполадок с системой парковки,... РИА Новости, 20.12.2025
СМИ: Ford отзывает более 270 тысяч машин в США
AP: Ford отзывает более 270 тысяч машин в США из-за проблем с функцией парковки