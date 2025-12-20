https://ria.ru/20251220/flag-2063527040.html
Над Киевом развернули российский флаг
Над Киевом развернули российский флаг - РИА Новости, 20.12.2025
Над Киевом развернули российский флаг
В небе над Киевом заметили квадрокоптер с триколором, пишет Новини Live. "В центре Киева 20 декабря неизвестные запустили дрон с российским флагом", — говорится РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T15:32:00+03:00
2025-12-20T15:32:00+03:00
2025-12-20T20:56:00+03:00
в мире
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063529121_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c81a8def8094bd71f7342010adc8d4b.jpg
https://ria.ru/20251220/ukraina-2063484160.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063529121_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e2359334883011378aa6820d3e274514.jpg
Дрон с российским флагом пролетает над Киевом
Дрон с российским флагом пролетает над Киевом
2025-12-20T15:32
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
Над Киевом развернули российский флаг
В Киеве неизвестные запустили дрон с российским флагом
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В небе над Киевом заметили квадрокоптер с триколором, пишет Новини Live.
"В центре Киева 20 декабря неизвестные запустили дрон с российским флагом", — говорится в публикации.
Отмечается, что воздушную тревогу в городе не объявляли.
Позднее полиция Киева подтвердила информацию о поднятом в Киеве дроне с российским флагом.
"После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице. Детали происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В октябре 2024 года жительница Одессы Елена Чесакова попыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника императрице Екатерине II. На следующий день против нее завели уголовное дело. Действия женщины квалифицировали как "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России".