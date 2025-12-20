Над Киевом развернули российский флаг

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В небе над Киевом заметили квадрокоптер с триколором, пишет Новини Live.



"В центре Киева 20 декабря неизвестные запустили дрон с российским флагом", — говорится в публикации.



Отмечается, что воздушную тревогу в городе не объявляли.

Позднее полиция Киева подтвердила информацию о поднятом в Киеве дроне с российским флагом.

"После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице. Детали происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.