Глава МИД Турции оценил переговоры в Майами по урегулированию в Газе

Также, как сообщил глава МИД Турции, на переговорах обсуждался переход ко второму этапу, включая планы по восстановлению Газы. Он отметил, что все будущие меры должны исходить из принципа управления сектором самими жителями Газы, сохранения территориальной целостности и обеспечения необходимых условий для жизни населения.