Глава МИД Турции оценил переговоры в Майами по урегулированию в Газе

АНКАРА, 20 дек — РИА Новости. Переговоры в Майами по урегулированию ситуации в секторе Газа дают надежду на переход ко второму этапу мирного плана, однако риски, связанные с нарушениями режима прекращения огня, сохраняются, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил в соцсети X, что Соединённые Штаты в ходе встречи в Майами обсудили с представителями Египта, Катара и Турции вопросы регионального сотрудничества на Ближнем Востоке в контексте мирного урегулирования в Газе.
По словам Фидана, прошедшие переговоры имели большое значение и внушают осторожный оптимизм. При этом, отметил он, стороны подробно обсудили проблемы, возникшие на первом этапе реализации мирного плана.
"Нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля создают серьёзные риски для всего процесса урегулирования. Вместе с тем, по его словам, в ходе переговоров было зафиксировано понимание этих угроз со стороны всех участников", - сказал Фидан журналистам в США, видео его заявлений представила пресс-служба МИД Турции.
Также, как сообщил глава МИД Турции, на переговорах обсуждался переход ко второму этапу, включая планы по восстановлению Газы. Он отметил, что все будущие меры должны исходить из принципа управления сектором самими жителями Газы, сохранения территориальной целостности и обеспечения необходимых условий для жизни населения.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.