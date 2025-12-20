Рейтинг@Mail.ru
На Западе пришли в ярость от нового решения ЕС в отношении России - РИА Новости, 20.12.2025
16:27 20.12.2025 (обновлено: 16:47 20.12.2025)
На Западе пришли в ярость от нового решения ЕС в отношении России
На Западе пришли в ярость от нового решения ЕС в отношении России - РИА Новости, 20.12.2025
На Западе пришли в ярость от нового решения ЕС в отношении России
Выделяя Украине кредит на 90 миллиардов евро, Евросоюз лишь повышает цену ее поражения, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T16:27:00+03:00
2025-12-20T16:47:00+03:00
в мире
украина
россия
дэниел дэвис
вооруженные силы украины
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
россия
в мире, украина, россия, дэниел дэвис, вооруженные силы украины, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Дэниел Дэвис, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Санкции в отношении России
На Западе пришли в ярость от нового решения ЕС в отношении России

Дэвис: Евросоюз лишь повышает цену за поражение Украины

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Выделяя Украине кредит на 90 миллиардов евро, Евросоюз лишь повышает цену ее поражения, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Европа планирует заплатить цену, которая не изменит исхода. Продолжение боевых действий лишь увеличит стоимость поражения для Украины и приведет к дополнительным финансовым потерям для Европы, но ни при каких обстоятельствах не изменит ситуацию на поле боя", — написал он.
Флаги ЕС и Украины перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
СМИ: ЕС будет платить три миллиарда евро по займу для Киева ежегодно
Вчера, 12:45
По его мнению, продолжение войны до 2026 года означает "сотни тысяч убитых или раненых украинцев". При этом ВСУ рискуют в какой-то момент полностью развалиться, отметил Дэвис.
"Реальный риск: разгромленная украинская армия и континент, платящий высокую цену просто за поражение", — резюмировал он.
В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Киев деньги не вернет.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
СМИ: Германия возьмет на себя основную долю расходов по кредиту ЕС Украине
Вчера, 14:44
 
