На Западе пришли в ярость от нового решения ЕС в отношении России
На Западе пришли в ярость от нового решения ЕС в отношении России - РИА Новости, 20.12.2025
На Западе пришли в ярость от нового решения ЕС в отношении России
Выделяя Украине кредит на 90 миллиардов евро, Евросоюз лишь повышает цену ее поражения, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 20.12.2025
украина
россия
На Западе пришли в ярость от нового решения ЕС в отношении России
Дэвис: Евросоюз лишь повышает цену за поражение Украины