03:15 20.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно покупать новогоднюю елку
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно покупать новогоднюю елку
Лучше всего идти за новогодней елкой в двадцатых числах декабря, так она не осыплется задолго до окончания праздников, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.12.2025
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новый год
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно покупать новогоднюю елку

Роспотребнадзор: новогоднюю елку нужно покупать в двадцатых числах декабря

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПродавцы на елочном базаре на Красной площади в Москве
Продавцы на елочном базаре на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Продавцы на елочном базаре на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Лучше всего идти за новогодней елкой в двадцатых числах декабря, так она не осыплется задолго до окончания праздников, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Лучше всего идти за елкой в двадцатых числах декабря. Если купить дерево раньше, то дерево осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что живую елку можно приобрести на городском елочном базаре или в лесничестве. Чтобы избежать незаконной покупки "с рук", следует приобретать ее только в официальных точках продаж при наличии у продавца договора с питомниками о покупке деревьев.
"При покупке елки следует обратить внимание на несколько деталей: у дерева должен быть ровный и достаточно толстый ствол без трещин; ветви должны быть гибкими; иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках; выбирайте елку с одной макушкой", - рассказали в Роспотребнадзоре.
Там добавили, что после праздников живую ель необходимо утилизировать. Ежегодно в больших городах работают специализированные пункты по приему деревьев. Там из них делают щепу, которая идет на удобрение почвы, на подстилки и питание животным в зоопарках.
Искусственную ель, в отличие от натуральной, покупают не на один, а на несколько сезонов, поэтому при ее выборе нужно ориентироваться на критерии долговечности, пожарной и экологической безопасности.
"При покупке искусственной ели убедитесь, что ветки надежно закреплены, а хвоя на них крепко держится, не отрывается и не отпадает, на концах ветвей не должно быть острых краев, оголенной проволоки и зазубрин", - пояснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре рекомендовали обратить также внимание на запах, едкий химический аромат говорит об использовании материалов, не соответствующих нормативам.
Там отметили, что качественная искусственная елка изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание.
"Елка не должна источать неприятный химический запах и не должна иметь в составе опасных для здоровья человека веществ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что нужно обратить внимание на этикетку, она должна быть представлена на русском языке.
"Убедитесь в наличии следующей информации: дата изготовления, правила и условия эксплуатации, указание на материал, из которого сделана ёлка, данные о производителе и предприятии, принимающем претензии", - подчеркнули в ведомстве.
Заголовок открываемого материала