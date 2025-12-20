Эксперт рассказал о последствиях конфискации российских активов в Европе

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Конфискация российских активов в Европе стала бы финальным гвоздем в крышку гроба инвестиционного климата в Европе, где и так политическая воля превалирует над законом и правом собственности, объяснил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры", юрист-международник, член общественного совета при Минобороны России Александр Грибаков.