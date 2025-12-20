Эксперт назвала два фактора для снижения цен на жилье в России

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Цены на жилье в России будут опускаться по мере снижения ключевой ставки и удешевления рабочей силы, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.

« "Первый очень серьезный фактор для сектора жилого строительства – это ключевая ставка. Стройка - это бизнес, который идет на заемные деньги. Второй фактор - стоимость рабочей силы", - отметила эксперт.

Пока два этих показателя остаются на высоких значениях, строительство будет обходиться дорого, как и покупка квартиры, объяснила экономист.