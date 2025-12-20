Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвала два фактора для снижения цен на жилье в России - РИА Новости, 20.12.2025
12:29 20.12.2025
Эксперт назвала два фактора для снижения цен на жилье в России
Эксперт назвала два фактора для снижения цен на жилье в России
Цены на жилье в России будут опускаться по мере снижения ключевой ставки и удешевления рабочей силы, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T12:29:00+03:00
2025-12-20T12:29:00+03:00
Эксперт назвала два фактора для снижения цен на жилье в России

Глава «Эксперт РА» Чекурова: цены на жилье в России будут опускаться

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Цены на жилье в России будут опускаться по мере снижения ключевой ставки и удешевления рабочей силы, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
«

"Первый очень серьезный фактор для сектора жилого строительства – это ключевая ставка. Стройка - это бизнес, который идет на заемные деньги. Второй фактор - стоимость рабочей силы", - отметила эксперт.

Пока два этих показателя остаются на высоких значениях, строительство будет обходиться дорого, как и покупка квартиры, объяснила экономист.
При этом более дорогие квартиры покупаются не в ипотеку, отметила эксперт. "Порядка 40% сделок сейчас осуществляется за наличные, 60% - в ипотеку", - добавила глава рейтингового агентства.
