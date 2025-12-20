https://ria.ru/20251220/ekspert-2063492857.html
Эксперт назвала два фактора для снижения цен на жилье в России
Эксперт назвала два фактора для снижения цен на жилье в России - РИА Новости, 20.12.2025
Эксперт назвала два фактора для снижения цен на жилье в России
Цены на жилье в России будут опускаться по мере снижения ключевой ставки и удешевления рабочей силы, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T12:29:00+03:00
2025-12-20T12:29:00+03:00
2025-12-20T12:29:00+03:00
экономика
россия
эксперт ра
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155260/07/1552600703_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac90617589d5a27291797cd5caed5fba.jpg
https://realty.ria.ru/20251219/eksperty-2063267711.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155260/07/1552600703_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdda860a1234b38cd27bc4948610793d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эксперт ра, общество
Экономика, Россия, Эксперт РА, Общество
Эксперт назвала два фактора для снижения цен на жилье в России
Глава «Эксперт РА» Чекурова: цены на жилье в России будут опускаться
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Цены на жилье в России будут опускаться по мере снижения ключевой ставки и удешевления рабочей силы, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
«
"Первый очень серьезный фактор для сектора жилого строительства – это ключевая ставка. Стройка - это бизнес, который идет на заемные деньги. Второй фактор - стоимость рабочей силы", - отметила эксперт.
Пока два этих показателя остаются на высоких значениях, строительство будет обходиться дорого, как и покупка квартиры, объяснила экономист.
При этом более дорогие квартиры покупаются не в ипотеку, отметила эксперт. "Порядка 40% сделок сейчас осуществляется за наличные, 60% - в ипотеку", - добавила глава рейтингового агентства.