В Екатеринбурге полиция проводит проверку после избиения девушек в баре

Заведение, о котором идет речь, уточнил Горелых, отрабатывалось сотрудниками полиции в рамках профилактического рейда, направленного на стабилизацию оперативной обстановки в Ленинском, Кировском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга. Проверкам подвергались и другие кафе и бары.

"Представители МВД совместно с общественниками осуществляли досмотр с целью выявления факта нахождения в ночное время несовершеннолетних, продажи алкогольной продукции без лицензии и других правонарушений. По итогам профилактического мероприятия... будет установлено, криминальное или постановочное шоу было организовано так называемыми треш-стримерами в баре "Хата", – заключил представитель полицейского главка.