В Екатеринбурге полиция проводит проверку после избиения девушек в баре
В Екатеринбурге полиция проводит проверку после избиения девушек в баре
2025-12-20T15:17:00+03:00
происшествия, екатеринбург, валерий горелых
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку об избиении девушек стримерами в прямом эфире в баре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По данным Telegram-канала 112, в Екатеринбурге
полиция пресекла деятельность местного бара "Хата", где якобы треш-стримеры в прямом эфире избивали девушек. Отмечается, что ранее екатеринбуржцы жаловались на заведение, а у стримеров действовал "прайс-лист", согласно которому подписчики платили им за определенные действия.
"По данному факту отделом полиции №1 УМВД по Екатеринбургу, на чьей территории зарегистрирован данный увеселительный объект, проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное процессуальное решение", – сказал Горелых
.
Заведение, о котором идет речь, уточнил Горелых, отрабатывалось сотрудниками полиции в рамках профилактического рейда, направленного на стабилизацию оперативной обстановки в Ленинском, Кировском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга. Проверкам подвергались и другие кафе и бары.
"Представители МВД совместно с общественниками осуществляли досмотр с целью выявления факта нахождения в ночное время несовершеннолетних, продажи алкогольной продукции без лицензии и других правонарушений. По итогам профилактического мероприятия... будет установлено, криминальное или постановочное шоу было организовано так называемыми треш-стримерами в баре "Хата", – заключил представитель полицейского главка.