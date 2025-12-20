Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге полиция проводит проверку после избиения девушек в баре - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 20.12.2025 (обновлено: 17:01 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/ekaterinburg-2063523417.html
В Екатеринбурге полиция проводит проверку после избиения девушек в баре
В Екатеринбурге полиция проводит проверку после избиения девушек в баре - РИА Новости, 20.12.2025
В Екатеринбурге полиция проводит проверку после избиения девушек в баре
Сотрудники полиции проводят проверку об избиении девушек стримерами в прямом эфире в баре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T15:17:00+03:00
2025-12-20T17:01:00+03:00
происшествия
екатеринбург
валерий горелых
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251213/draka-2061792994.html
https://ria.ru/20251215/ekaterinburg-2062083705.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, валерий горелых
Происшествия, Екатеринбург, Валерий Горелых
В Екатеринбурге полиция проводит проверку после избиения девушек в баре

В Екатеринбурге полиция проводит проверку об избиении девушек стримерами в баре

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку об избиении девушек стримерами в прямом эфире в баре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По данным Telegram-канала 112, в Екатеринбурге полиция пресекла деятельность местного бара "Хата", где якобы треш-стримеры в прямом эфире избивали девушек. Отмечается, что ранее екатеринбуржцы жаловались на заведение, а у стримеров действовал "прайс-лист", согласно которому подписчики платили им за определенные действия.
Массовая драка с участием несовершеннолетних в районе Снеговой пади города Владивостока - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Во Владивостоке подростки устроили массовую драку
13 декабря, 05:33
"По данному факту отделом полиции №1 УМВД по Екатеринбургу, на чьей территории зарегистрирован данный увеселительный объект, проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное процессуальное решение", – сказал Горелых.
Заведение, о котором идет речь, уточнил Горелых, отрабатывалось сотрудниками полиции в рамках профилактического рейда, направленного на стабилизацию оперативной обстановки в Ленинском, Кировском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга. Проверкам подвергались и другие кафе и бары.
"Представители МВД совместно с общественниками осуществляли досмотр с целью выявления факта нахождения в ночное время несовершеннолетних, продажи алкогольной продукции без лицензии и других правонарушений. По итогам профилактического мероприятия... будет установлено, криминальное или постановочное шоу было организовано так называемыми треш-стримерами в баре "Хата", – заключил представитель полицейского главка.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Екатеринбурге завели дело после драки в больнице
15 декабря, 11:30
 
ПроисшествияЕкатеринбургВалерий Горелых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала