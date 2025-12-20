Москва хочет наладить расчеты в нацвалютах стран Африки, заявил Лавров

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Россия считает важным наладить механизм взаимных расчетов в национальных валютах со странами Африки, чтобы обеспечить стабильность торгово-экономических операций и защитить взаимные инвестиции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Для обеспечения стабильных торгово-экономических операций и защиты инвестиций, считаем важным наладить устойчивый и надежный механизм взаимных расчетов в национальных валютах. Положительно оцениваем увеличение доли расчетов в российских рублях во взаимной торговле между нашими странами", - сказал он на открытии пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.