Москва хочет наладить расчеты в нацвалютах стран Африки, заявил Лавров - РИА Новости, 20.12.2025
14:26 20.12.2025 (обновлено: 14:27 20.12.2025)
Москва хочет наладить расчеты в нацвалютах стран Африки, заявил Лавров
© РИА Новости / Сергей ГунеевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Россия считает важным наладить механизм взаимных расчетов в национальных валютах со странами Африки, чтобы обеспечить стабильность торгово-экономических операций и защитить взаимные инвестиции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Для обеспечения стабильных торгово-экономических операций и защиты инвестиций, считаем важным наладить устойчивый и надежный механизм взаимных расчетов в национальных валютах. Положительно оцениваем увеличение доли расчетов в российских рублях во взаимной торговле между нашими странами", - сказал он на открытии пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Каире - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Египет готов участвовать в подготовке третьего саммита Россия — Африка
В миреАфрикаРоссияМоскваСергей Лавров
 
 
