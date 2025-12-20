Египет готов оказать поддержку в урегулировании на Украине, заявил Ас-Сиси

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Каире о готовности Египта оказать поддержку усилиям по дипломатическому урегулированию украинского кризиса, сообщила канцелярия египетского лидера в субботу.

“На встрече обсуждалось развитие событий в связи с российско-украинским кризисом и действия, направленные на его урегулирование. Президент заявил о поддержке Египтом всех усилий по разрешению кризиса политическим путем, подтвердив готовность Египта оказать всю необходимую поддержку международных усилий в этой связи”, - указано в релизе президентской канцелярии по итогам встречи с главой МИД.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.