Египет готов оказать поддержку в урегулировании на Украине, заявил Ас-Сиси
14:18 20.12.2025 (обновлено: 14:36 20.12.2025)
Египет готов оказать поддержку в урегулировании на Украине, заявил Ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Каире о готовности Египта оказать поддержку усилиям по... РИА Новости, 20.12.2025
в мире
египет
абдель фаттах ас-сиси
сергей лавров
украина
россия
египет
украина
россия
в мире, египет, абдель фаттах ас-сиси, сергей лавров, украина, россия
В мире, Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси, Сергей Лавров, Украина, Россия
Египет готов оказать поддержку в урегулировании на Украине, заявил Ас-Сиси

Ас-Сиси: Египет готов оказать поддержку усилиям по урегулированию на Украине

© Фото : МИД РоссииПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проводит встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проводит встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : МИД России
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проводит встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Каире о готовности Египта оказать поддержку усилиям по дипломатическому урегулированию украинского кризиса, сообщила канцелярия египетского лидера в субботу.
“На встрече обсуждалось развитие событий в связи с российско-украинским кризисом и действия, направленные на его урегулирование. Президент заявил о поддержке Египтом всех усилий по разрешению кризиса политическим путем, подтвердив готовность Египта оказать всю необходимую поддержку международных усилий в этой связи”, - указано в релизе президентской канцелярии по итогам встречи с главой МИД.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Рубио отказался назвать дедлайн украинского урегулирования
19 декабря, 23:41
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Россия предлагает странам Африки открыть посольства в Москве, заявил Лавров
Вчера, 14:20
 
В мире, Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси, Сергей Лавров, Украина, Россия
 
 
