14:17 20.12.2025 (обновлено: 14:34 20.12.2025)
Президент Египта: форум Россия-Африка укрепляет безопасность на континенте
Президент Египта: форум Россия-Африка укрепляет безопасность на континенте
Министерская встреча Россия-Африка укрепляет безопасность и стабильность на континенте, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с главой МИД РФ РИА Новости, 20.12.2025
египет, в мире, россия, абдель фаттах ас-сиси, сергей лавров
Египет, В мире, Россия, Абдель Фаттах ас-Сиси, Сергей Лавров
Президент Египта: форум Россия-Африка укрепляет безопасность на континенте

Президент Египта: форум Россия-Африка укрепляет стабильность на континенте

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Министерская встреча Россия-Африка укрепляет безопасность и стабильность на континенте, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в субботу.
"Президент ас-Сиси высоко оценил проведение второй министерской конференции форума российско-африканского партнерства, которая проходит в Египте, подчеркнув важность конференции для рассмотрения путей углубления партнерства между африканскими странами и Российской Федерацией, в том числе путем укрепления экономического сотрудничества и сотрудничества в области развития для достижения общих интересов обеих сторон, а также для укрепления мира и стабильности на африканском континенте", - привел слова главы Египта по итогам встречи представитель его канцелярии Мухаммед аш-Шанави.
Президент Египта заявил о необходимости укреплять сотрудничество с Россией
Президент Египта заявил о необходимости укреплять сотрудничество с Россией
Египет, В мире, Россия, Абдель Фаттах ас-Сиси, Сергей Лавров
 
 
