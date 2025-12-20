https://ria.ru/20251220/egipet-2063511653.html
Президент Египта: форум Россия-Африка укрепляет безопасность на континенте
Президент Египта: форум Россия-Африка укрепляет безопасность на континенте - РИА Новости, 20.12.2025
Президент Египта: форум Россия-Африка укрепляет безопасность на континенте
Министерская встреча Россия-Африка укрепляет безопасность и стабильность на континенте, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с главой МИД РФ РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20
2025-12-20T14:17:00+03:00
2025-12-20T14:34:00+03:00
