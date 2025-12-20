Президент Египта: форум Россия-Африка укрепляет безопасность на континенте

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Министерская встреча Россия-Африка укрепляет безопасность и стабильность на континенте, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в субботу.