Египет готов укреплять сотрудничество с Россией, заявил глава МИД страны
14:16 20.12.2025 (обновлено: 14:31 20.12.2025)
Египет готов укреплять сотрудничество с Россией, заявил глава МИД страны
Египет готов укреплять сотрудничество с Россией, заявил глава МИД страны
египет, россия, в мире
Египет, Россия, В мире
Египет готов укреплять сотрудничество с Россией, заявил глава МИД страны

Глава МИД Египта заявил о готовности укрепления сотрудничества с РФ по Африке

Флаги России и Египта
Флаги России и Египта
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаги России и Египта. Архивное фото
КАИР, 20 дек – РИА Новости. Египет полностью готов укреплять сотрудничество с РФ для реализации проектов и программ развития в странах Африки, в том числе в областях производства и инфраструктуры, заявил глава МИД арабской республики Бадр Абдель Аты.
"Египет подтверждает свою полную готовность укреплять сотрудничество с Россией для реализации проектов и программ в странах Африки, в том числе в таких областях, как промышленность, инфраструктура, возобновляемая энергия и подготовка кадров", - сказал он.
Форум партнерства Россия-Африка проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Египта Бадр Ахмед Абдельати - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Глава МИД Египта рассказал о развитии партнерства России и Африки
Вчера, 14:20
 
Египет Россия В мире
 
 
