Египет готов укреплять сотрудничество с Россией, заявил глава МИД страны
КАИР, 20 дек – РИА Новости. Египет полностью готов укреплять сотрудничество с РФ для реализации проектов и программ развития в странах Африки, в том числе в областях производства и инфраструктуры, заявил глава МИД арабской республики Бадр Абдель Аты.
"Египет подтверждает свою полную готовность укреплять сотрудничество с Россией для реализации проектов и программ в странах Африки, в том числе в таких областях, как промышленность, инфраструктура, возобновляемая энергия и подготовка кадров", - сказал он.
Форум партнерства Россия-Африка проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.