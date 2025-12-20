Египет готов укреплять сотрудничество с Россией, заявил глава МИД страны

КАИР, 20 дек – РИА Новости. Египет полностью готов укреплять сотрудничество с РФ для реализации проектов и программ развития в странах Африки, в том числе в областях производства и инфраструктуры, заявил глава МИД арабской республики Бадр Абдель Аты.

"Египет подтверждает свою полную готовность укреплять сотрудничество с Россией для реализации проектов и программ в странах Африки, в том числе в таких областях, как промышленность, инфраструктура, возобновляемая энергия и подготовка кадров", - сказал он.