Лидер Египта оценил итоги встречи с Лавровым - РИА Новости, 20.12.2025
14:15 20.12.2025 (обновлено: 14:24 20.12.2025)
Лидер Египта оценил итоги встречи с Лавровым
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси высоко оценил стратегическое сотрудничество с РФ и заявил о необходимости его укрепления, сообщил в субботу представитель РИА Новости, 20.12.2025
Лидер Египта оценил итоги встречи с Лавровым

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси высоко оценил стратегическое сотрудничество с РФ и заявил о необходимости его укрепления, сообщил в субботу представитель египетского руководства Мухаммед аш-Шанави по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Президент ас-Сиси начал встречу с главой МИД РФ с просьбы передать приветствие президенту России Владимиру Путину, он высоко оценил развитие стратегических отношений между Египтом и Россией, которые демонстрируют непрерывный рост в различных политических, экономических и торговых сферах, и отметив важность их дальнейшего укрепления, в частности в отношении проекта создания особой экономической зоны в районе Суэца и атомной станции "Эль-Дабаа", - отметил официальный представитель.
