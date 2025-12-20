Рейтинг@Mail.ru
Партнерство с Россией поможет развитию Африки, заявил глава МИД Египта
14:04 20.12.2025
Партнерство с Россией поможет развитию Африки, заявил глава МИД Египта
в мире
россия
африка
египет
африканский союз
в мире, россия, африка, египет, африканский союз
В мире, Россия, Африка, Египет, Африканский союз
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время встречи в Каире
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время встречи в Каире
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Партнерство с Россией поможет Африке реализовать планы долгосрочного развития континента, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, открывая Форум партнерства Россия-Африка в Каире.
"Египет считает, что сотрудничество Россия-Африка является важнейшим механизмом для поддержки реализации повестки развития Африканского союза до 2063 года", - сказал египетский министр.
Он отметил также, что такое партнерство способствует созданию африканской зоны свободной торговли, которая не только позволит ускорить развитие экономки африканских стран, но и сделает их более устойчивыми перед лицом давления извне и попыток диктовать условия странам континента.
