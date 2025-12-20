https://ria.ru/20251220/egipet-2063509061.html
Партнерство с Россией поможет развитию Африки, заявил глава МИД Египта
Партнерство с Россией поможет Африке реализовать планы долгосрочного развития континента, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, открывая Форум партнерства... РИА Новости, 20.12.2025
Партнерство с Россией поможет развитию Африки, заявил глава МИД Египта
Абдель Аты: сотрудничество с Россией поможет Африке реализовать планы развития