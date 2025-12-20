Рейтинг@Mail.ru
19:44 20.12.2025 (обновлено: 19:46 20.12.2025)
Появились кадры с места смертельного ДТП в Омской области
Появились кадры с места смертельного ДТП в Омской области
Появились кадры с места смертельного ДТП в Омской области

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. МЧС опубликовало видео с места ДТП в Омской области, в результате которого погибли шесть человек.
На кадрах видны последствия столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля "КамАЗ". На месте работают экстренные службы, движение по трассе частично перекрыто.
ДТП произошло на 551-м километре трассы Тюмень-Омск. Рейсовый автобус столкнулся с двумя машинами. Шесть человек погибли, в том числе водитель автобуса. Еще восемь человек пострадали, из них двое детей. По предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу из-за трактора, чистящего снег и допустил столкновение с автобусом, следовавшим из Омска в поселок Крутинка. На трассе из-за аварии образовалась десятикилометровая пробка.
На место ДТП выезжали семь бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные. Эвакуировать раненых медикам помогали сотрудники ГИБДД. Ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим контролирует губернатор Виталий Хоценко. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Стала известна причина смертельного ДТП с автобусом в Омской области
Омская областьПроисшествияОмскВиталий ХоценкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГИБДД МВД РФ
 
 
