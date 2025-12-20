https://ria.ru/20251220/dtp-2063559082.html
Появились кадры с места смертельного ДТП в Омской области
Появились кадры с места смертельного ДТП в Омской области - РИА Новости, 20.12.2025
Появились кадры с места смертельного ДТП в Омской области
МЧС опубликовало видео с места ДТП в Омской области, в результате которого погибли шесть человек. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T19:44:00+03:00
2025-12-20T19:44:00+03:00
2025-12-20T19:46:00+03:00
омская область
происшествия
омск
виталий хоценко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063556846_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_08e20ef0dd3db5586ab43dfd4942de56.jpg
https://ria.ru/20251220/dtp-2063511501.html
омская область
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063556846_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d9321acaf32bb72da908e1883593bdb0.jpg
Последствия ДТП в Омской области
Последствия ДТП в Омской области
2025-12-20T19:44
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, происшествия, омск, виталий хоценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф
Омская область, Происшествия, Омск, Виталий Хоценко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ
Появились кадры с места смертельного ДТП в Омской области
МЧС показало последствия аварии в Омской области