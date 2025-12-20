Рейтинг@Mail.ru
19:27 20.12.2025
В Омской области в ДТП один человек погиб, три пострадали
В Омской области в ДТП один человек погиб, три пострадали
происшествия, омская область, москаленский район
Происшествия, Омская область, Москаленский район
В Омской области в ДТП один человек погиб, три пострадали

В Омской области в ДТП погиб мужчина, три человека пострадали

ОМСК, 20 дек - РИА Новости. Один человек погиб и три пострадали во время столкновения легковых автомобилей в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла утром в Москаленском районе Омской области. Сотрудники полиции выяснили, что 54-летний водитель "УАЗ Патриот" ехал по трассе Р-254 Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск. В районе 708-го километра он решил совершить обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta, за рулем которой был 54-летний мужчина.
"В результате ДТП водитель автомобиля "Лада Гранта", мужчина 1961 года рождения, погиб на месте происшествия, водитель автомобиля "УАЗ Патриот" и его пассажир, женщина 1937 года рождения, а также пассажир автомобиля "Лада Гранта", мальчик 2011 года рождения, доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Обстоятельства и причины аварии выясняются.
Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Стала известна причина смертельного ДТП с автобусом в Омской области
Вчера, 14:16
 
