В Омской области в ДТП один человек погиб, три пострадали

ОМСК, 20 дек - РИА Новости. Один человек погиб и три пострадали во время столкновения легковых автомобилей в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла утром в Москаленском районе Омской области. Сотрудники полиции выяснили, что 54-летний водитель "УАЗ Патриот" ехал по трассе Р-254 Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск. В районе 708-го километра он решил совершить обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta, за рулем которой был 54-летний мужчина.
"В результате ДТП водитель автомобиля "Лада Гранта", мужчина 1961 года рождения, погиб на месте происшествия, водитель автомобиля "УАЗ Патриот" и его пассажир, женщина 1937 года рождения, а также пассажир автомобиля "Лада Гранта", мальчик 2011 года рождения, доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Обстоятельства и причины аварии выясняются.