В Вологде завели уголовное дело после ДТП, где погибли молодые люди - РИА Новости, 20.12.2025
19:18 20.12.2025
В Вологде завели уголовное дело после ДТП, где погибли молодые люди
В Вологде завели уголовное дело после ДТП, где погибли молодые люди
Уголовное дело завели после ДТП в Вологде, где погибли 18-летний юноша и 17-летняя девушка, сообщает СУСК РФ по Вологодской области. РИА Новости, 20.12.2025
В Вологде завели уголовное дело после ДТП, где погибли молодые люди

В Вологде завели уголовное дело после ДТП, где погибли двое молодых людей

Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Уголовное дело завели после ДТП в Вологде, где погибли 18-летний юноша и 17-летняя девушка, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.
Ранее сообщалось, что водитель, управляя автомобилем Honda, пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП 18-летний водитель Lada и 17-летняя девушка-пассажир скончались на месте, водитель Honda был доставлен в медицинское учреждение.
Как сообщает ведомство, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами". Подозреваемый в совершении ДТП задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.
