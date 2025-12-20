В Вологде завели уголовное дело после ДТП, где погибли молодые люди

Ранее сообщалось, что водитель, управляя автомобилем Honda, пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП 18-летний водитель Lada и 17-летняя девушка-пассажир скончались на месте, водитель Honda был доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщает ведомство, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами". Подозреваемый в совершении ДТП задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.