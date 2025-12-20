В Омской области возбудили дело после смертельного ДТП с автобусом

ОМСК, 20 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Омской области.

ДТП произошло на 551-м километре трассы Тюмень-Омск. Рейсовый автобус столкнулся с двумя машинами. Шесть человек погибли, в том числе водитель автобуса. Ещё восемь человек пострадали, из них двое детей. По предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу из-за трактора, чистящего снег и допустил столкновение с автобусом, следовавшим из Омска в поселок Крутинка. На трассе из-за аварии образовалась 10-километровая пробка.

"Следственными органами СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей "нарушение правил дорожного движения" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сообщили в пресс-службе ведомства.

На место ДТП выезжали семь бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные. Эвакуировать раненых медикам помогали сотрудники ГИБДД. Ситуация с оказанием медицинской помощи пострадавшим находится на контроле губернатора Виталия Хоценко . Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, проводится осмотр места происшествия и допросы очевидцев и свидетелей.