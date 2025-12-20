Стала известна причина смертельного ДТП с автобусом в Омской области

«

"Большегруз Volvo решил пойти на обгон трактора, который чистил снег на трассе. Видимо, из-за летящего снега он не увидел автобус, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автобусом", - сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.