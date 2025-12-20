Стала известна причина смертельного ДТП с автобусом в Омской области

ОМСК, 20 дек - РИА Новости. Большегруз Volvo обгонял чистящий снег трактор и столкнулся с автобусом на трассе в Омской области, из-за чего погибли шесть человек, сообщили РИА Новости в прокуратуре Омской области.
На трассе Тюмень-Омск произошло массовое ДТП, в котором шесть человек погибли, в том числе водитель автобуса. Ещё восемь человек пострадали, из них двое детей. Произошло столкновение рейсового автобуса с двумя машинами. СУ СК России по Омской области проводит доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. По предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, следовавшим из Омска в поселок Крутинка. На трассе из-за аварии образовалась 10-километровая пробка.
«
"Большегруз Volvo решил пойти на обгон трактора, который чистил снег на трассе. Видимо, из-за летящего снега он не увидел автобус, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автобусом", - сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
На место ДТП выезжали семь бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные. Эвакуировать раненых медикам помогали сотрудники ГИБДД. Ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим контролирует губернатор Виталий Хоценко. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.