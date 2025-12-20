Рейтинг@Mail.ru
Стала известна причина смертельного ДТП с автобусом в Омской области
14:16 20.12.2025 (обновлено: 15:26 20.12.2025)
Стала известна причина смертельного ДТП с автобусом в Омской области
Стала известна причина смертельного ДТП с автобусом в Омской области
Большегруз Volvo обгонял чистящий снег трактор и столкнулся с автобусом на трассе в Омской области, из-за чего погибли шесть человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.12.2025
происшествия, омская область, россия, омск, виталий хоценко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Омск, Виталий Хоценко, Следственный комитет России (СК РФ)
Стала известна причина смертельного ДТП с автобусом в Омской области

Прокуратура назвала причину смертельного ДТП с автобусом и фурами под Омском

Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025
Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025
© Фото : прокуратура Омской области
Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025
ОМСК, 20 дек - РИА Новости. Большегруз Volvo обгонял чистящий снег трактор и столкнулся с автобусом на трассе в Омской области, из-за чего погибли шесть человек, сообщили РИА Новости в прокуратуре Омской области.
На трассе Тюмень-Омск произошло массовое ДТП, в котором шесть человек погибли, в том числе водитель автобуса. Ещё восемь человек пострадали, из них двое детей. Произошло столкновение рейсового автобуса с двумя машинами. СУ СК России по Омской области проводит доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. По предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, следовавшим из Омска в поселок Крутинка. На трассе из-за аварии образовалась 10-километровая пробка.
«
"Большегруз Volvo решил пойти на обгон трактора, который чистил снег на трассе. Видимо, из-за летящего снега он не увидел автобус, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автобусом", - сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
На место ДТП выезжали семь бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные. Эвакуировать раненых медикам помогали сотрудники ГИБДД. Ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим контролирует губернатор Виталий Хоценко. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Омской области начали проверку после ДТП с шестью погибшими
