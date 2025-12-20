Рейтинг@Mail.ru
В Омской области после ДТП образовалась десятикилометровая пробка - РИА Новости, 20.12.2025
13:49 20.12.2025
В Омской области после ДТП образовалась десятикилометровая пробка
В Омской области после ДТП образовалась десятикилометровая пробка
Пробка длиной десять километров образовалась на трассе в Омской области после ДТП, из-за которого погибли шесть человек, сообщил министр региональной... РИА Новости, 20.12.2025
2025
В Омской области после ДТП образовалась десятикилометровая пробка

В Омской области после ДТП с автобусом образовалась пробка длиной 10 км

Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025
Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025
© Фото : прокуратура Омской области
Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025
ОМСК, 20 дек - РИА Новости. Пробка длиной десять километров образовалась на трассе в Омской области после ДТП, из-за которого погибли шесть человек, сообщил министр региональной безопасности Алексей Кубиц.
На трассе Тюмень-Омск произошло ДТП с участием шести транспортных средств, в котором шесть человек погибли и восемь пострадали. В числе пострадавших двое детей. СУ СК России по Омской области проводит доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. По предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, следовавшим из Омска в поселок Крутинка.
«
"В Любинском муниципальном районе вблизи населённого пункта Ивановка на 548-м километре ФАД Р-402 произошло ДТП с участием шести транспортных средств. В результате ДТП на данном участке автомобильной дороги наблюдается скопление большого количества автомобилей протяженностью около десяти километров. Рекомендуем воздержаться от дальних поездок в данном направлении", - написал Алексей Кубиц.
На место ДТП выезжали семь бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные. Эвакуировать раненых медикам помогали сотрудники ГИБДД. Ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим контролирует губернатор Виталий Хоценко. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025
В Омской области начали проверку после ДТП с шестью погибшими
