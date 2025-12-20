В Омской области после ДТП образовалась десятикилометровая пробка

«

"В Любинском муниципальном районе вблизи населённого пункта Ивановка на 548-м километре ФАД Р-402 произошло ДТП с участием шести транспортных средств. В результате ДТП на данном участке автомобильной дороги наблюдается скопление большого количества автомобилей протяженностью около десяти километров. Рекомендуем воздержаться от дальних поездок в данном направлении", - написал Алексей Кубиц.