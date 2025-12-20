Пять пострадавших в ДТП с автобусом в Омской области эвакуируют в Омск

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пять пострадавших в ДТП с автобусом на трассе в Омской области, в том числе двое детей, эвакуируются в Омск, двоим помощь оказывается на месте, еще одного пострадавшего доставили в ГКБСМП №1, Пять пострадавших в ДТП с автобусом на трассе в Омской области, в том числе двое детей, эвакуируются в Омск, двоим помощь оказывается на месте, еще одного пострадавшего доставили в ГКБСМП №1, сообщили в СУ СК РФ по Омской области.

Ранее в ГУ МЧС РФ по Омской области сообщили, что восемь человек пострадали в ДТП с участием шести транспортных средств в Любинском районе, среди пострадавших два ребенка.

"Сегодня на 551-м километре трассы Тюмень-Омск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного автомобиля и пассажирского автобуса... По предварительным данным, в результате ДТП пострадали всего 14 человек, в том числе двое детей, из них шесть взрослых погибли. Один пострадавший доставлен в ГКБСМП №1, пять пострадавших, в том числе двое детей эвакуируются в Омск , двоим пострадавшим скорая медицинская помощь оказывается на месте ДТП", - говорится в сообщении СУ СК на платформе Max.

Правоохранители отметили, что, по предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом, следовавшим из Омска в рабочий поселок Крутинка.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, добавили в следственном управлении. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.