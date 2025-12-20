Рейтинг@Mail.ru
Пять пострадавших в ДТП с автобусом в Омской области эвакуируют в Омск
12:54 20.12.2025 (обновлено: 13:10 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/dtp-2063497597.html
Пять пострадавших в ДТП с автобусом в Омской области эвакуируют в Омск
Пять пострадавших в ДТП с автобусом в Омской области эвакуируют в Омск
Пять пострадавших в ДТП с автобусом в Омской области эвакуируют в Омск

Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пять пострадавших в ДТП с автобусом на трассе в Омской области, в том числе двое детей, эвакуируются в Омск, двоим помощь оказывается на месте, еще одного пострадавшего доставили в ГКБСМП №1, сообщили в СУ СК РФ по Омской области.
Ранее в ГУ МЧС РФ по Омской области сообщили, что восемь человек пострадали в ДТП с участием шести транспортных средств в Любинском районе, среди пострадавших два ребенка.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Омской области в массовом ДТП погиб водитель "Камаза"
27 августа, 14:35
"Сегодня на 551-м километре трассы Тюмень-Омск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного автомобиля и пассажирского автобуса... По предварительным данным, в результате ДТП пострадали всего 14 человек, в том числе двое детей, из них шесть взрослых погибли. Один пострадавший доставлен в ГКБСМП №1, пять пострадавших, в том числе двое детей эвакуируются в Омск, двоим пострадавшим скорая медицинская помощь оказывается на месте ДТП", - говорится в сообщении СУ СК на платформе Max.
Правоохранители отметили, что, по предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом, следовавшим из Омска в рабочий поселок Крутинка.
По факту ДТП проводится доследственная проверка, добавили в следственном управлении. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Прокуратура Омской области взяла на контроль ход проверки по факту дорожно транспортного происшествия, сообщается в Telegram-канале ведомства. На месте ДТП находится прокурор Любинского района Омской области Дмитрий Лескин. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Омске в ДТП с автобусом пострадали семь человек
3 июня, 15:45
 
