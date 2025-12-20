В ДТП с автобусом в Омской области погибли шесть человек

"Сегодня… в дежурную часть ОМВД России по Любинскому району поступило сообщение о ДТП на автодороге Тюмень-Омск… По предварительным данным, от полученных травм в карете скорой медицинской помощи скончался водитель пассажирского автобуса, пять его пассажиров скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, пять пассажиров ПАЗ госпитализированы", - говорится в сообщении.