В ДТП с автобусом в Омской области погибли шесть человек - РИА Новости, 20.12.2025
12:31 20.12.2025 (обновлено: 13:10 20.12.2025)
В ДТП с автобусом в Омской области погибли шесть человек
В ДТП с автобусом в Омской области погибли шесть человек
происшествия, омская область, омск
Происшествия, Омская область, Омск
В ДТП с автобусом в Омской области погибли шесть человек

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом и двумя машинами в Омской области

© Фото : СУ СК России по Омской областиПоследствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025
Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : СУ СК России по Омской области
Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Шесть человек погибли при столкновении автобуса с двумя машинами в Омской области, ещё пять пострадали, сообщили в ГУ МВД по региону в субботу.
"Сегодня… в дежурную часть ОМВД России по Любинскому району поступило сообщение о ДТП на автодороге Тюмень-Омск… По предварительным данным, от полученных травм в карете скорой медицинской помощи скончался водитель пассажирского автобуса, пять его пассажиров скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, пять пассажиров ПАЗ госпитализированы", - говорится в сообщении.
В региональном ведомстве отметили, что водитель Volvo на пути в Омск в районе 548-го километра выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ, шедшего по маршруту "Омск-Крутинка". После столкнулись автомобиль Toyota, два КамАЗа и Volvo.
