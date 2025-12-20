https://ria.ru/20251220/dtp-2063487028.html
В Омской области автобус попал в ДТП, есть погибшие
В Омской области автобус попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 20.12.2025
В Омской области автобус попал в ДТП, есть погибшие
ДТП с автобусом произошло в Омской области, есть погибшие, среди пострадавших есть дети, сообщил губернатор Виталий Хоценко. РИА Новости, 20.12.2025
В Омской области автобус попал в ДТП, есть погибшие
Хоценко сообщил о погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Омской области