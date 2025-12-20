Рейтинг@Mail.ru
В Омской области автобус попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 20.12.2025 (обновлено: 12:28 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/dtp-2063487028.html
В Омской области автобус попал в ДТП, есть погибшие
В Омской области автобус попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 20.12.2025
В Омской области автобус попал в ДТП, есть погибшие
ДТП с автобусом произошло в Омской области, есть погибшие, среди пострадавших есть дети, сообщил губернатор Виталий Хоценко. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T11:16:00+03:00
2025-12-20T12:28:00+03:00
происшествия
омская область
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063492488_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c63996264359299560b9b0bdf857af44.jpg
https://ria.ru/20251220/dtp-2063465335.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063492488_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_33aecc5ba017f2e070c4d07f03c65607.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, виталий хоценко
Происшествия, Омская область, Виталий Хоценко
В Омской области автобус попал в ДТП, есть погибшие

Хоценко сообщил о погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Омской области

© Фото : ГУ МЧС России по Омской областиПоследствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025
Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Омской области
Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ДТП с автобусом произошло в Омской области, есть погибшие, среди пострадавших есть дети, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
«
"Произошла авария с участием пассажирского автобуса (в Омской области - ред.). Среди пострадавших взрослые и дети. Есть погибшие", - написал Хоценко в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь под личным контролем министра здравоохранения региона Дмитрия Маркелова.
"Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - добавил Хоценко.
Последствия ДТП с автобусом и легковым автомобилем на трассе под Новосибирском - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В ДТП с автобусом под Новосибирском пострадали семь человек
06:03
 
ПроисшествияОмская областьВиталий Хоценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала