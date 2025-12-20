Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с автобусом под Новосибирском пострадали семь человек - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/dtp-2063465335.html
В ДТП с автобусом под Новосибирском пострадали семь человек
В ДТП с автобусом под Новосибирском пострадали семь человек - РИА Новости, 20.12.2025
В ДТП с автобусом под Новосибирском пострадали семь человек
Семь человек пострадали в аварии под Новосибирском с участием автобуса и грузовика Volvo, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T06:03:00+03:00
2025-12-20T06:03:00+03:00
происшествия
коченевский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063465201_0:363:960:903_1920x0_80_0_0_9f7ddae3de69be790ce4973ab5991792.jpg
https://ria.ru/20251219/dtp-2063313871.html
коченевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063465201_0:273:960:993_1920x0_80_0_0_d57aa2febf5962f3ec0a94d138b9d731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, коченевский район
Происшествия, Коченевский район
В ДТП с автобусом под Новосибирском пострадали семь человек

В ДТП с автобусом и грузовиком под Новосибирском пострадали семь человек

© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской областиПоследствия ДТП с автобусом и легковым автомобилем на трассе под Новосибирском
Последствия ДТП с автобусом и легковым автомобилем на трассе под Новосибирском - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской области
Последствия ДТП с автобусом и легковым автомобилем на трассе под Новосибирском
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 20 дек - РИА Новости. Семь человек пострадали в аварии под Новосибирском с участием автобуса и грузовика Volvo, сообщает ГУМВД по региону.
"Предварительно установлено, что 20 декабря 2025 года в 07.05 (03.05 мск - ред.) в Коченевском районе водитель автомобиля Volvo, мужчина 1967 года рождения, совершая поворот налево, не предоставил преимущество и совершил столкновение с автобусом "Нефаз", в котором, по предварительным данным, находилось 20 человек - работники одного из предприятий", - говорится в сообщении.
В результате столкновения водитель автобуса 1977 года рождения и шесть пассажиров доставлены в больницу для осмотра. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Последствия ДТП на Советском шоссе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Новосибирске в ДТП погибли шесть человек
Вчера, 15:01
 
ПроисшествияКоченевский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала