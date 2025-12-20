https://ria.ru/20251220/dtp-2063465335.html
В ДТП с автобусом под Новосибирском пострадали семь человек
Семь человек пострадали в аварии под Новосибирском с участием автобуса и грузовика Volvo, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 20.12.2025
происшествия
коченевский район
коченевский район
В ДТП с автобусом под Новосибирском пострадали семь человек
В ДТП с автобусом и грузовиком под Новосибирском пострадали семь человек