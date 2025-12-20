Рейтинг@Mail.ru
Российские дроны уничтожили буксируемое орудие НАТО под Северском - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/drony-2063479511.html
Российские дроны уничтожили буксируемое орудие НАТО под Северском
Российские дроны уничтожили буксируемое орудие НАТО под Северском - РИА Новости, 20.12.2025
Российские дроны уничтожили буксируемое орудие НАТО под Северском
Операторы беспилотных систем и расчёты артиллерии "Южной" группировки войск уничтожили 155-миллиметровое натовское буксируемое орудие M777 ВСУ на северском... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T10:16:00+03:00
2025-12-20T10:16:00+03:00
безопасность
северск
сша
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
bae systems
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg
https://ria.ru/20251206/bpla-2060304984.html
северск
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9477ba2dc571f3833fffdaf5439db459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, северск, сша, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), bae systems
Безопасность, Северск, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), BAE Systems
Российские дроны уничтожили буксируемое орудие НАТО под Северском

Минобороны: ВС России уничтожили натовское буксируемое орудие M777 ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Операторы беспилотных систем и расчёты артиллерии "Южной" группировки войск уничтожили 155-миллиметровое натовское буксируемое орудие M777 ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, в ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотных систем выявили замаскированное 155-мм артиллерийское орудие M777 противника. Координаты были переданы артиллерийским расчётам, после чего точными ударами цель была уничтожена", — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что подразделения "Южной" группировки войск продолжают системную работу в ближнем тылу противника, уничтожая военную технику, склады и огневые позиции, а также лишая ВСУ возможности вести эффективную оборону.
Гаубица M777 — буксируемое артиллерийское орудие натовского образца, разработанное в США компанией BAE Systems. Отличается облегчённой конструкцией с применением титановых сплавов, что позволяет быстро перебрасывать орудие автомобильным транспортом и вертолётами. Максимальная дальность стрельбы стандартными боеприпасами составляет до 24 километров, с активно-реактивными снарядами — до 30 километров, а при использовании высокоточных боеприпасов Excalibur — свыше 40 километров. Гаубица широко применяется странами НАТО и была поставлена Украине в рамках военной помощи западных государств.
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Северском направлении
6 декабря, 14:12
 
БезопасностьСеверскСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)BAE Systems
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала