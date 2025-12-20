Российские дроны уничтожили буксируемое орудие НАТО под Северском

ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Операторы беспилотных систем и расчёты артиллерии "Южной" группировки войск уничтожили 155-миллиметровое натовское буксируемое орудие M777 ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, в ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотных систем выявили замаскированное 155-мм артиллерийское орудие M777 противника. Координаты были переданы артиллерийским расчётам, после чего точными ударами цель была уничтожена", — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что подразделения "Южной" группировки войск продолжают системную работу в ближнем тылу противника, уничтожая военную технику, склады и огневые позиции, а также лишая ВСУ возможности вести эффективную оборону.
Гаубица M777 — буксируемое артиллерийское орудие натовского образца, разработанное в США компанией BAE Systems. Отличается облегчённой конструкцией с применением титановых сплавов, что позволяет быстро перебрасывать орудие автомобильным транспортом и вертолётами. Максимальная дальность стрельбы стандартными боеприпасами составляет до 24 километров, с активно-реактивными снарядами — до 30 километров, а при использовании высокоточных боеприпасов Excalibur — свыше 40 километров. Гаубица широко применяется странами НАТО и была поставлена Украине в рамках военной помощи западных государств.