Дрон ВСУ атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе

"Сегодня вечером вражеский беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе ," — написал он.

Губернатор отметил, что в результате без доступа к электричеству остались пять тысяч человек. Специалисты скоро начнут выполнение необходимых работ. Ситуация держится на контроле, добавил Хинштейн.