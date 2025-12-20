https://ria.ru/20251220/dolg-2063452323.html
Финансист назвал причины отказа банков в отсрочке по долгу
Финансист назвал причины отказа банков в отсрочке по долгу - РИА Новости, 20.12.2025
Финансист назвал причины отказа банков в отсрочке по долгу
Рост отказов банков по заявкам на реструктуризацию кредитов связан с финансовыми проблемами заемщиков, а не с самоуправством банков, рассказал агентству "Прайм" РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T03:18:00+03:00
2025-12-20T03:18:00+03:00
2025-12-20T03:18:00+03:00
экономика
долг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765770248_0:19:3077:1750_1920x0_80_0_0_85d2d1b5e625800ad25738918240fc29.jpg
https://ria.ru/20251126/kreditka-2057442282.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765770248_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_8a799c705614c3a1949efa70e6ab229f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, долг
Финансист назвал причины отказа банков в отсрочке по долгу
Финансист Войлуков: банки отказывают в отсрочке по долгу из-за проблем заемщиков
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости.
Рост отказов банков по заявкам на реструктуризацию кредитов связан с финансовыми проблемами заемщиков, а не с самоуправством банков, рассказал агентству "Прайм"
МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.
По его словам, рост доли отказов в удовлетворении заявок связан с увеличением числа самих заявок. А это, в свою очередь, связано с нарастанием финансовых проблем домохозяйств и кредитным бумом прошлых лет.
Кроме того, не все заемщики соответствуют утвержденным законом условиям. В частности, они должны документально подтвердить снижение официального дохода на 30%. Неофициальный доход учтен быть не может. Есть и ограничения по максимальной сумме долга.
"Это механизм поддержки в сложной жизненной ситуации. Банки обязаны обеспечивать баланс интересов вкладчиков и инвесторов, соответствовать регуляторным нормам. Поэтому закон ограничивает количество обращений и строго формализует основания", — заключил Алексей Войлуков.