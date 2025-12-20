Финансист назвал причины отказа банков в отсрочке по долгу

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Рост отказов банков по заявкам на реструктуризацию кредитов связан с финансовыми проблемами заемщиков, а не с самоуправством банков, рассказал Рост отказов банков по заявкам на реструктуризацию кредитов связан с финансовыми проблемами заемщиков, а не с самоуправством банков, рассказал агентству "Прайм" МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.

По его словам, рост доли отказов в удовлетворении заявок связан с увеличением числа самих заявок. А это, в свою очередь, связано с нарастанием финансовых проблем домохозяйств и кредитным бумом прошлых лет.

Кроме того, не все заемщики соответствуют утвержденным законом условиям. В частности, они должны документально подтвердить снижение официального дохода на 30%. Неофициальный доход учтен быть не может. Есть и ограничения по максимальной сумме долга.