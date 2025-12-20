Рейтинг@Mail.ru
Финансист назвал причины отказа банков в отсрочке по долгу - РИА Новости, 20.12.2025
03:18 20.12.2025
Финансист назвал причины отказа банков в отсрочке по долгу
Финансист назвал причины отказа банков в отсрочке по долгу - РИА Новости, 20.12.2025
Финансист назвал причины отказа банков в отсрочке по долгу
Рост отказов банков по заявкам на реструктуризацию кредитов связан с финансовыми проблемами заемщиков, а не с самоуправством банков, рассказал агентству "Прайм" РИА Новости, 20.12.2025
https://ria.ru/20251126/kreditka-2057442282.html
экономика, долг
Экономика, Долг
Финансист назвал причины отказа банков в отсрочке по долгу

Финансист Войлуков: банки отказывают в отсрочке по долгу из-за проблем заемщиков

© Depositphotos.com / Erwin Wodicka - wodicka@aon.at Женщина проверяет счета
Женщина проверяет счета - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Depositphotos.com / Erwin Wodicka - wodicka@aon.at
Женщина проверяет счета. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Рост отказов банков по заявкам на реструктуризацию кредитов связан с финансовыми проблемами заемщиков, а не с самоуправством банков, рассказал агентству "Прайм" МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.
По его словам, рост доли отказов в удовлетворении заявок связан с увеличением числа самих заявок. А это, в свою очередь, связано с нарастанием финансовых проблем домохозяйств и кредитным бумом прошлых лет.
Кроме того, не все заемщики соответствуют утвержденным законом условиям. В частности, они должны документально подтвердить снижение официального дохода на 30%. Неофициальный доход учтен быть не может. Есть и ограничения по максимальной сумме долга.
"Это механизм поддержки в сложной жизненной ситуации. Банки обязаны обеспечивать баланс интересов вкладчиков и инвесторов, соответствовать регуляторным нормам. Поэтому закон ограничивает количество обращений и строго формализует основания", — заключил Алексей Войлуков.
Девушка с банковской картой и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Россиянам объяснили, когда кредитка выгоднее рассрочки
26 ноября, 03:18
 
Экономика Долг
 
 
