Рейтинг@Mail.ru
СВР раскрыла архивные документы о ключевом этапе ядерной программы США - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:21 20.12.2025 (обновлено: 01:22 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/dokumenty-2063454298.html
СВР раскрыла архивные документы о ключевом этапе ядерной программы США
СВР раскрыла архивные документы о ключевом этапе ядерной программы США - РИА Новости, 20.12.2025
СВР раскрыла архивные документы о ключевом этапе ядерной программы США
Советская внешняя разведка в годы Второй мировой войны добыла детальные сведения о технологиях промышленного обогащения урана, разработанных в США в рамках... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T01:21:00+03:00
2025-12-20T01:22:00+03:00
ссср
россия
сша
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931389988_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_666d68ada6ffc49059faa08eeec5c2c7.jpg
https://ria.ru/20251118/fsb-2055867493.html
https://ria.ru/20250918/svr-2042609997.html
https://ria.ru/20250819/voennye-2036185255.html
ссср
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931389988_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_ce3376dddbf7c498c1a8a414076ae9cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, россия, сша, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
СССР, Россия, США, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
СВР раскрыла архивные документы о ключевом этапе ядерной программы США

СВР раскрыла документы о ключевом этапе программы США по созданию ЯО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Советская внешняя разведка в годы Второй мировой войны добыла детальные сведения о технологиях промышленного обогащения урана, разработанных в США в рамках программы по созданию американского ядерного оружия, с этими рассекреченными архивными материалами СВР России ознакомилось РИА Новости.
В субботу Служба внешней разведки России отмечает свое 105-летие. За более чем вековую историю своего существования органы отечественной внешней разведки добыли огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России. Сведения, полученные научно-технической разведкой, помогли СССР в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области. А добычу этой информации специалисты считают самой великой из известных операций разведки в советской, а может, и мировой истории. Научно-техническая разведка СВР в конце октября отметила свое 100-летие.
Здание ФСБ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ФСБ опубликовала документы дела об арестованных агентах США в 1953 году
18 ноября, 23:33
Ключевым этапом любого ядерно-оружейного проекта является получение необходимого количества делящихся материалов - урана-235 (путем обогащения природного урана) или плутония-239, нарабатываемого в реакторах.
Советская разведка получила детальную документацию о методике обогащения урана методом газовой диффузии, говорил директор СВР Сергей Нарышкин, выступая в госкорпорации "Росатом" на мероприятии по случаю 80-летия атомной отрасли России. Полученные с помощью разведки материалы позволили на практике начать в СССР работы по обогащению (разделению изотопов) урана.
Среди этих рассекреченных материалов советской внешней разведки - документ "Краткие заметки о диффузионной разделительной установке" и " Спецсообщение о диффузионно-разделительной установке для получения урана-235". В документах подробно описывалась технология обогащения урана методом газовой диффузии и ее практическая реализация.
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Рассекречены документы СВР о планах Лондона бороться против СССР
18 сентября, 03:53
В США завод К-25 по обогащению урана методом газовой диффузии входил в американский промышленный комплекс по обогащению урана в Ок-Ридже в штате Теннесси. Строительство завода К-25 началось в июне 1943 года и закончилось в начале 1945 года.
Советский завод Д-1 вошел в состав комбината №813 по обогащению урана (сейчас это крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана "Уральский электрохимический комбинат" в Новоуральске Свердловской области). Сооружение завода Д-1 началось в 1946 году, первый высокообогащенный уран завод выдал в 1949 году.
Со временем газовую диффузию для обогащения урана вытеснила гораздо более эффективная технология газовых центрифуг. СССР стал первопроходцем промышленного обогащения урана на центрифугах, и "Росатом" сейчас занимает первое место на мировом рынке обогащения урана.
Здание Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
ФСБ опубликовала документы об опытах японских военных с чумными снарядами
19 августа, 00:20
 
СССРРоссияСШАСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала