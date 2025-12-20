СВР раскрыла архивные документы о ключевом этапе ядерной программы США

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Советская внешняя разведка в годы Второй мировой войны добыла детальные сведения о технологиях промышленного обогащения урана, разработанных в США в рамках программы по созданию американского ядерного оружия, с этими рассекреченными архивными материалами СВР России ознакомилось РИА Новости.

В субботу Служба внешней разведки России отмечает свое 105-летие. За более чем вековую историю своего существования органы отечественной внешней разведки добыли огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР , а затем России. Сведения, полученные научно-технической разведкой, помогли СССР в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области. А добычу этой информации специалисты считают самой великой из известных операций разведки в советской, а может, и мировой истории. Научно-техническая разведка СВР в конце октября отметила свое 100-летие.

Ключевым этапом любого ядерно-оружейного проекта является получение необходимого количества делящихся материалов - урана-235 (путем обогащения природного урана) или плутония-239, нарабатываемого в реакторах.

Советская разведка получила детальную документацию о методике обогащения урана методом газовой диффузии, говорил директор СВР Сергей Нарышкин , выступая в госкорпорации " Росатом " на мероприятии по случаю 80-летия атомной отрасли России. Полученные с помощью разведки материалы позволили на практике начать в СССР работы по обогащению (разделению изотопов) урана.

Среди этих рассекреченных материалов советской внешней разведки - документ "Краткие заметки о диффузионной разделительной установке" и " Спецсообщение о диффузионно-разделительной установке для получения урана-235". В документах подробно описывалась технология обогащения урана методом газовой диффузии и ее практическая реализация.

В США завод К-25 по обогащению урана методом газовой диффузии входил в американский промышленный комплекс по обогащению урана в Ок-Ридже в штате Теннесси . Строительство завода К-25 началось в июне 1943 года и закончилось в начале 1945 года.

Советский завод Д-1 вошел в состав комбината №813 по обогащению урана (сейчас это крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана "Уральский электрохимический комбинат" в Новоуральске Свердловской области ). Сооружение завода Д-1 началось в 1946 году, первый высокообогащенный уран завод выдал в 1949 году.