Добровольцев отряда "БАРС-33" наградили медалями - РИА Новости, 20.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 20.12.2025
Добровольцев отряда "БАРС-33" наградили медалями
Добровольцев отряда "БАРС-33" наградили медалями - РИА Новости, 20.12.2025
Добровольцев отряда "БАРС-33" наградили медалями
Добровольцы отряда "БАРС-33" группировки войск "Днепр" награждены медалями "Воин-доброволец" в Херсонской области, сообщило журналистам Минобороны. РИА Новости, 20.12.2025
2025
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
безопасность, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
Добровольцев отряда "БАРС-33" наградили медалями

Бойцы отряда "БАРС-33" получили медали "Воин-доброволец"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Добровольцы отряда "БАРС-33" группировки войск "Днепр" награждены медалями "Воин-доброволец" в Херсонской области, сообщило журналистам Минобороны.
"Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов вручил медали "Воин-доброволец" военнослужащим отряда "БАРС-33" имени В.Ф. Маргелова группировки войск "Днепр" в Херсонской области", - говорится в сообщении.
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Путин посмертно наградил орденом Мужества водителя из Белгородской области
10 декабря, 17:57
По данным ведомства, в ходе награждения офицер Генштаба ВС РФ поблагодарил добровольцев за эффективную боевую работу в зоне СВО, пожелал им здоровья, успешного выполнения поставленных задач.
"Награждены 39 воинов-добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции и отслужившие 2 и более контрактов", - отметили в МО.
Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач, заключили в ведомстве.
Президент Владимир Путин на церемонии вручения медали Золотая Звезда Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Путин наградил бойцов, участвовавших в освобождении Северска
17 декабря, 17:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
