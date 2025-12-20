Добровольцев отряда "БАРС-33" наградили медалями

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Добровольцы отряда "БАРС-33" группировки войск "Днепр" награждены медалями "Воин-доброволец" в Херсонской области, сообщило журналистам Минобороны.

"Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов вручил медали "Воин-доброволец" военнослужащим отряда "БАРС-33" имени В.Ф. Маргелова группировки войск "Днепр" в Херсонской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе награждения офицер Генштаба ВС РФ поблагодарил добровольцев за эффективную боевую работу в зоне СВО, пожелал им здоровья, успешного выполнения поставленных задач.

"Награждены 39 воинов-добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции и отслужившие 2 и более контрактов", - отметили в МО.