Добровольцев отряда "БАРС-33" наградили медалями
Добровольцев отряда "БАРС-33" наградили медалями - РИА Новости, 20.12.2025
Добровольцев отряда "БАРС-33" наградили медалями
Добровольцы отряда "БАРС-33" группировки войск "Днепр" награждены медалями "Воин-доброволец" в Херсонской области, сообщило журналистам Минобороны. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T05:03:00+03:00
2025-12-20T05:03:00+03:00
2025-12-20T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы рф
херсонская область
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Добровольцы отряда "БАРС-33" группировки войск "Днепр" награждены медалями "Воин-доброволец" в Херсонской области, сообщило журналистам Минобороны.
"Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ
генерал-майор Александр Туляганов вручил медали "Воин-доброволец" военнослужащим отряда "БАРС-33" имени В.Ф. Маргелова группировки войск "Днепр" в Херсонской области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе награждения офицер Генштаба ВС РФ поблагодарил добровольцев за эффективную боевую работу в зоне СВО, пожелал им здоровья, успешного выполнения поставленных задач.
"Награждены 39 воинов-добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции и отслужившие 2 и более контрактов", - отметили в МО.
Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач, заключили в ведомстве.