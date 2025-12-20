Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прибыл в гольф-клуб, где пройдут переговоры по урегулированию - РИА Новости, 20.12.2025
21:43 20.12.2025
Дмитриев прибыл в гольф-клуб, где пройдут переговоры по урегулированию
Дмитриев прибыл в гольф-клуб, где пройдут переговоры по урегулированию
Дмитриев прибыл в гольф-клуб, где пройдут переговоры по урегулированию

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МАЙАМИ (США), 20 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл на переговорную площадку в Майами для встреч по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в субботу корреспондент РИА Новости передавал, что Дмитриев прилетел в Майами.
Кортеж Дмитриева въехал на территорию назначенной переговорной площадки - одного из городских гольф-клубов.
Дмитриев проведет в Майами выходные.
В Майами ранее на неделе проходили консультации делегации США с украинской стороной.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что может в субботу прибыть во Флориду для участия в переговорах по украинскому урегулированию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Зеленский допустил, что соглашения по урегулированию на Украине не будет
