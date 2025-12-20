Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что находится на пути в Майами
09:11 20.12.2025 (обновлено: 09:41 20.12.2025)
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что находится на пути в Майами
Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отправился в Майами на переговоры РИА Новости, 20.12.2025
Кадры побережья Майами, опубликованные Кириллом Дмитриевым
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что находится на пути в Майами.
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отправился в Майами на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
"На пути в Майами. Пока разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине, я вспомнил об этом видео со своей предыдущей поездки — свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи", — написал он в соцсети Х.
Как писал портал Axios, Дмитриев, как ожидается, проведет встречу со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент США Дональд Трамп на фоне ожидаемых переговоров заявил, что намерен поехать во Флориду.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов США, Украины и Европы. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят России ничего хорошего.
Обсуждение мирного плана Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
