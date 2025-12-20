https://ria.ru/20251220/dmitriev-2063474763.html
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что находится на пути в Майами
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что находится на пути в Майами - РИА Новости, 20.12.2025
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что находится на пути в Майами
Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отправился в Майами на переговоры РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T09:11:00+03:00
2025-12-20T09:11:00+03:00
2025-12-20T09:41:00+03:00
в мире
майами
украина
сша
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063476943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea4cc8d00ee561fbf911538297e0f061.jpg
https://ria.ru/20251219/ukraina-2063447992.html
https://ria.ru/20251218/tramp-2063063784.html
https://ria.ru/20251220/ukraina-2063467190.html
майами
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063476943_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_840c2d68505d960796157823ad047e61.jpg
Кадры побережья Майами, опубликованные Кириллом Дмитриевым
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что находится на пути в Майами.
2025-12-20T09:11
true
PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майами, украина, сша, кирилл дмитриев, стив уиткофф, джаред кушнер, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Майами, Украина, США, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что находится на пути в Майами
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев находится на пути в Майами
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Глава РФПИ
, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отправился
в Майами на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
"На пути в Майами. Пока разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине, я вспомнил об этом видео со своей предыдущей поездки — свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи", — написал он в соцсети Х.
Как писал портал Axios, Дмитриев, как ожидается, проведет встречу со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент США Дональд Трамп на фоне ожидаемых переговоров заявил, что намерен поехать во Флориду.
Представитель Кремля Дмитрий Песков
отмечал, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов США, Украины и Европы. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят России ничего хорошего.
Обсуждение мирного плана Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск
.