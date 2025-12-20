В смертельном ДТП в Омской области пострадали двое детей

"По состоянию на 14.20 в результате ДТП в Любинском районе пострадали 14 человек, в том числе 2 детей, из них 6 взрослых погибли. Один пострадавший доставлен в ГКБСМП № 1, пять пострадавших, в том числе 2 детей эвакуируются в Омск, двоим пострадавшим скорая медицинская помощь оказывается на месте ДТП", - сообщили в пресс-службе.