В смертельном ДТП в Омской области пострадали двое детей - РИА Новости, 20.12.2025
12:59 20.12.2025
В смертельном ДТП в Омской области пострадали двое детей
Среди пострадавших в смертельном ДТП в Омской области двое детей, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 20.12.2025
происшествия
омская область
омск
россия
виталий хоценко
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
омская область
омск
россия
происшествия, омская область, омск, россия, виталий хоценко, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Омская область, Омск, Россия, Виталий Хоценко, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
ОМСК, 20 дек - РИА Новости. Среди пострадавших в смертельном ДТП в Омской области двое детей, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
На трассе Тюмень-Омск произошло массовое ДТП — шесть человек погибли при столкновении рейсового автобуса с двумя машинами. СУ СК России по Омской области проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. По предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом, следовавшим из Омска в поселок Крутинка.
"По состоянию на 14.20 в результате ДТП в Любинском районе пострадали 14 человек, в том числе 2 детей, из них 6 взрослых погибли. Один пострадавший доставлен в ГКБСМП № 1, пять пострадавших, в том числе 2 детей эвакуируются в Омск, двоим пострадавшим скорая медицинская помощь оказывается на месте ДТП", - сообщили в пресс-службе.
На место ДТП выезжали 7 бригад скорой помощи, в том числе 2 реанимационные. Эвакуировать раненых медикам помогали сотрудники ГИБДД. Ситуация с оказанием медицинской помощи пострадавшим находится на контроле губернатора Виталия Хоценко. Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Омской области в массовом ДТП погиб водитель "Камаза"
27 августа, 14:35
 
ПроисшествияОмская областьОмскРоссияВиталий ХоценкоСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
