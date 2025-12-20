В смертельном ДТП в Омской области пострадали двое детей

ОМСК, 20 дек - РИА Новости. Среди пострадавших в смертельном ДТП в Омской области двое детей, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
На трассе Тюмень-Омск произошло массовое ДТП — шесть человек погибли при столкновении рейсового автобуса с двумя машинами. СУ СК России по Омской области проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. По предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом, следовавшим из Омска в поселок Крутинка.
"По состоянию на 14.20 в результате ДТП в Любинском районе пострадали 14 человек, в том числе 2 детей, из них 6 взрослых погибли. Один пострадавший доставлен в ГКБСМП № 1, пять пострадавших, в том числе 2 детей эвакуируются в Омск, двоим пострадавшим скорая медицинская помощь оказывается на месте ДТП", - сообщили в пресс-службе.
На место ДТП выезжали 7 бригад скорой помощи, в том числе 2 реанимационные. Эвакуировать раненых медикам помогали сотрудники ГИБДД. Ситуация с оказанием медицинской помощи пострадавшим находится на контроле губернатора Виталия Хоценко. Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
