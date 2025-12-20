В Москве на территориях обновленных школ высадят более 1,4 тысячи деревьев

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высадят в этом году более 1,4 тысячи крупномерных деревьев на территориях обновленных школ Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Новый облик получают не только сами здания образовательных учреждений, но и прилегающие территории. Обновили беговые дорожки, обустроили площадки для баскетбола, мини-футбола, настольного тенниса и ГТО, воркаут-зоны,места для игр и отдыха. Важным заключительным этапом всех городских проектов благоустройства является озеленение. На территориях школ, которые реконструировали в рамках первого этапа программы "Моя школа", высадим свыше 1,4 тысячи деревьев", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды: они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород предпочтение отдают тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы.

"На территориях школ появятся клены, дубы, рябины, декоративные яблони и вишни, туи, ели, пихты и лиственницы. Больше всего высадим кленов разных видов (382), елей (207) и рябин (185). Деревья выращиваются в специализированных питомниках, где проходят специальную подготовку к пересадке. Такая технология формирует и укрепляет корневую систему, что позволяет крупномеру быстрее и легче адаптироваться к новым условиям", - подчеркнул Бирюков.